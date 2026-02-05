Ángel García Seoane | “Pucho Boedo viña moito a cantar ao camping Las Tinajas”
O alcalde de Oleiros formou parte, en diferente época, de Los Trovadores, orquestra á que o 'crooner' do Ventorrillo puxo voz
A moitas persoas témolas encasilladas nunha posición, aínda que nunca esconderan, nin moito menos, as súas aventuras pasadas. É o caso do alcalde de Oleiros, Ángel Garcia Seoane, ‘Gelo’, que nunca escondeu a súa faceta musical, que o leva a compartir grupo, aínda que non tempo, con Pucho Boedo, a quen o Grupo Editorial El Ideal Gallego rende homenaxe este domingo no Palacio de la Ópera coa gala ‘Bícame Pucho’.
Gelo foi o batería de Los Trovadores, a mesma formación da que formou parte o ‘crooner’ do Ventorrillo, durante 17 anos. “Eu entrei o día de Fin de Ano do 69 nos Trovadores”, explica o rexedor oleirense, que lembra que o cantante xa deixara a formación para continuar a súa triunfal carreira con Los Tamara.
“Nós, cando se puxo mal, Los Trovadores, con outras orquestras como Los Satélites, fixemos distintas homenaxes por toda Galicia á figura de Pucho”, comenta García Seoane en referencia aos problemas de ril de Boedo, que cortaron a súa traxectoria nos anos 70, aínda que seguiu cantando ata poucos días antes do seu pasamento en xaneiro de 1986.
“Pucho era veciño de Perillo”, explica o alcalde, que lembra que a familia tivo unha casa alí. Lembra García Seoane que o cantante pasou tempo en Mallorca, para someterse a diálese, con Amador Cortés, “ese home de Betanzos que o axudaba moito, moitísimo”. “Pero cando volvía para aquí, residía en Perillo”, asegura.
A pesares de non coincidir no tempo en Los Trovadores, coñecéronse en persoa. Lembra o rexedor que Boedo “viña a cantar moito ao camping Las Tinajas, aquí en Dorneda, e eu era moi asiduo aos seus concertos”. “Daquela xa estaba moi maliño, pero cantaba o ‘Sahara’... eso era unha cousa que facía chorar”, asegura.
Era unha persoa cunha sensibilidade especial, foi a primeira persoa que cantou en galego neste país"
“Era unha persoa afable, tiven a sorte de poder conversar con el máis dunha vez, e de facerlle homenaxes coa orquestra”, rememora, antes de volver a engadir: “Estaba moi vinculado a Oleiros”.
Seoane ten claro que ‘Sahara’, aquel bolero moruno que Boedo trouxo de América tras unha viaxe con Los Satélites a Venezuela, é un dos seus temas favoritos na voz do ‘crooner’ coruñés. “Cantábaa cunha sensibilidade tremenda”, asegura, antes de matizar: “Calquera cousa que Pucho cantase... porque Pucho non era un cantante solo, Pucho era un poeta, unha persoa cunha sensibilidade especial, foi a primeira persoa que cantou en galego neste país”, lembra en referencia a aquelas cancións que gravou con Los Tamara e a aquelas versións de letras de Rosalía, Curros ou Celso Emilio Ferreiro que Boedo cantaba polos escenarios de Galicia, España e incluso de Europa. “Era unha das persoas máis destacadas de Galicia no tema musical, como artista e como cantante”, engade o rexedor.
Preguntado por si ve a alguén capaz de ser hoxe en día o que foi Pucho Boedo no século pasado, Ángel García Seoane teno moi claro. “Eu non vexo a nadie como Pucho hoxe en día, non o vexo”. Aínda que lembra unha figura de moita importancia, recentemente falecida e que tamén foi voz de Los Satélites: Sito Sedes. “Sito Sedes era unha autoridade tamén”, afirma, aínda que volve ao fío da figura do cantante nado no lugar da Silva: “Pero como Pucho, Pucho houbo un solo”, asegura o alcalde de Oleiros e batería de Los Trovadores durante máis de tres lustros.