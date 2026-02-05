A Coruña apunta al récord de días consecutivos con lluvia, vigente desde 1936

Una pareja trata de protegerse de la lluvia durante esta racha de lluvia prolongada Quintana

Este nuevo año 2026 no ha empezado de la forma más alentadora posible. Por lo menos, en lo que a la meteorología respecta. Y es que, aunque si hay algo a lo que está acostumbrado un coruñés es a la lluvia, seguro que ninguno había apuntado ni en sus peores previsiones que iban a ser tantos días seguidos con el paraguas a cuestas. Después de cerrar el enero con más jornadas mojadas desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros en la ciudad, este nuevo mes de febrero no comenzó muy diferente. La lluvia sigue presente. Y seguirá, por lo menos, unas semanas más.

Claudia Pradas | “Pese al mal tiempo, es importante mantener los planes sociales” Más información

Así lo dicen las predicciones de todos los mapas y modelos tanto de la Aemet como de MeteoGalicia. Aunque en el mundo de la meteorología hay pocas certezas, en esto lo tienen claro: lloverá en algún momento, al menos, durante los próximos siete días. A partir de ahí, los modelos determinarán algo más concreto, aunque lo cierto es que no hay mucha esperanza en que deje de llover. De ser así, A Coruña podría prolongar todavía más su racha de jornadas lluviosas consecutivas (hasta ahora van 28) y, de esta forma, batir un récord meteorológico vigente desde 1936.

A Coruña, más lluviosa que el resto de España pero sin destacar en Galicia Más información

Para ello, la ciudad tendrá que registrar, al menos, 0,1 litros por metro cuadrado en 16 jornadas más –la lluvia se mide de 07.00 a 07.00 horas–, es decir, tendría que precipitar de manera consecutiva hasta el próximo 21 de febrero. En caso de que así sea, la meteorología coruñesa en 2026 podría escribir otra vez su nombre en los libros de historia porque superaría la racha más prolongada de la serie histórica de la estación del Observatorio, registrada apenas seis meses antes del estallido de la Guerra Civil. En aquel 1935, empezó a llover un 28 de noviembre y lo haría de forma consecutiva hasta el 10 de enero del siguiente año, 1936. En total, en ese invierno se produjo una racha de 44 jornadas lluviosas seguidas, la más larga en la historia de la ciudad. Algo que podría cambiar el próximo 21 de febrero.

Así, aunque 28 jornadas de lluvia consecutivas no parezcan insignificantes, en la historia reciente de la ciudad se han registrado episodios prolongados similares. De hecho, hace poco más de diez años, en 2014, se dio la segunda más larga, con 41 días de duración. En aquel momento, no paró de llover desde el 10 de enero hasta el 21 de febrero. También en este siglo destacan las registradas a principios de 2009 y finales de 2019 y 2023, con rachas consecutivas que rozaron la treintena. Igual que en febrero de 1988, cuando se terminó el periodo más largo registrado después del invierno de 1935-36, con 28 jornadas consecutivas de precipitaciones.

La única paragüería de A Coruña también nota el enero mojado Más información

En la España peninsular, el pasado enero fue el más lluvioso del siglo, solo por detrás del año 2001

Hace unos años más, en el invierno de 2000 y 2001, sucedió un episodio similar al que se está produciendo en las últimas semanas. En aquel momento, el paso sucesivo de borrascas por la ciudad fue continuo y, aunque no se registraron como tal tantos días consecutivos de lluvia, sí se produjeron valores máximos históricos en el acumulado de precipitaciones.

Pronósticos desalentadores

Tanto entonces como ahora, “la influencia del anticiclón del Atlántico, que provoca alternancias entre tiempo húmedo y soleado, ha desaparecido”. Así lo explica Rafael Sánchez, meteorólogo de Aemet, quien tampoco augura buenas noticias para los próximos días: “Aunque los pronósticos más allá de una semana no se pueden constatar, un periodo largo seco (cuatro o cinco días) no se ve todavía”, incide. Aunque esto no significa que vaya a llover las 24 horas del día. De hecho, durante esta semana, las alertas meteorológicas por temporal costero bajarán al nivel amarillo, al contrario que la semana pasada, cuando la llegada de ‘Kristin’ dejó olas de más de nueve metros en la ciudad.

A Coruña se abona al paraguas: nunca llovió más días en enero Más información

Pese a que Galicia esté viviendo los peores efectos de este invierno húmedo, también es la tónica en toda la España peninsular. De hecho, el pasado mes de enero se cerró como el más lluvioso desde el año 2001 y el séptimo desde 1961. En promedio, fue un 85% más húmedo que la media en la serie que va de 1991 a 2020.