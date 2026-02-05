Mi cuenta

A Coruña

A Coruña apunta al récord de días consecutivos con lluvia, vigente desde 1936

Durante este 2026 se registraron precipitaciones en el 94% de las jornadas, desde el 8 de enero de forma continuada

Dani Sánchez
Dani Sánchez
05/02/2026 04:15
Una pareja trata de protegerse de la lluvia durante esta racha de lluvia prolongada
Una pareja trata de protegerse de la lluvia durante esta racha de lluvia prolongada
Quintana
Este nuevo año 2026 no ha empezado de la forma más alentadora posible. Por lo menos, en lo que a la meteorología respecta. Y es que, aunque si hay algo a lo que está acostumbrado un coruñés es a la lluvia, seguro que ninguno había apuntado ni en sus peores previsiones que iban a ser tantos días seguidos con el paraguas a cuestas. Después de cerrar el enero con más jornadas mojadas desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros en la ciudad, este nuevo mes de febrero no comenzó muy diferente. La lluvia sigue presente. Y seguirá, por lo menos, unas semanas más.

Claudia Pradas | “Pese al mal tiempo, es importante mantener los planes sociales”

Más información

Así lo dicen las predicciones de todos los mapas y modelos tanto de la Aemet como de MeteoGalicia. Aunque en el mundo de la meteorología hay pocas certezas, en esto lo tienen claro: lloverá en algún momento, al menos, durante los próximos siete días. A partir de ahí, los modelos determinarán algo más concreto, aunque lo cierto es que no hay mucha esperanza en que deje de llover. De ser así, A Coruña podría prolongar todavía más su racha de jornadas lluviosas consecutivas (hasta ahora van 28) y, de esta forma, batir un récord meteorológico vigente desde 1936.

La presa de Cecebre, en un momento de máxima capacidad

A Coruña, más lluviosa que el resto de España pero sin destacar en Galicia

Más información

Para ello, la ciudad tendrá que registrar, al menos, 0,1 litros por metro cuadrado en 16 jornadas más –la lluvia se mide de 07.00 a 07.00 horas–, es decir, tendría que precipitar de manera consecutiva hasta el próximo 21 de febrero. En caso de que así sea, la meteorología coruñesa en 2026 podría escribir otra vez su nombre en los libros de historia porque superaría la racha más prolongada de la serie histórica de la estación del Observatorio, registrada apenas seis meses antes del estallido de la Guerra Civil. En aquel 1935, empezó a llover un 28 de noviembre y lo haría de forma consecutiva hasta el 10 de enero del siguiente año, 1936. En total, en ese invierno se produjo una racha de 44 jornadas lluviosas seguidas, la más larga en la historia de la ciudad. Algo que podría cambiar el próximo 21 de febrero.

Así, aunque 28 jornadas de lluvia consecutivas no parezcan insignificantes, en la historia reciente de la ciudad se han registrado episodios prolongados similares. De hecho, hace poco más de diez años, en 2014, se dio la segunda más larga, con 41 días de duración. En aquel momento, no paró de llover desde el 10 de enero hasta el 21 de febrero. También en este siglo destacan las registradas a principios de 2009 y finales de 2019 y 2023, con rachas consecutivas que rozaron la treintena. Igual que en febrero de 1988, cuando se terminó el periodo más largo registrado después del invierno de 1935-36, con 28 jornadas consecutivas de precipitaciones.

Una trabajadora de Paraguas Carballo, en su tienda del centro comercial de Cuatro Caminos

La única paragüería de A Coruña también nota el enero mojado

Más información

En la España peninsular, el pasado enero fue el más lluvioso del siglo, solo por detrás del año 2001

Hace unos años más, en el invierno de 2000 y 2001, sucedió un episodio similar al que se está produciendo en las últimas semanas. En aquel momento, el paso sucesivo de borrascas por la ciudad fue continuo y, aunque no se registraron como tal tantos días consecutivos de lluvia, sí se produjeron valores máximos históricos en el acumulado de precipitaciones.

Pronósticos desalentadores

Tanto entonces como ahora, “la influencia del anticiclón del Atlántico, que provoca alternancias entre tiempo húmedo y soleado, ha desaparecido”. Así lo explica Rafael Sánchez, meteorólogo de Aemet, quien tampoco augura buenas noticias para los próximos días: “Aunque los pronósticos más allá de una semana no se pueden constatar, un periodo largo seco (cuatro o cinco días) no se ve todavía”, incide. Aunque esto no significa que vaya a llover las 24 horas del día. De hecho, durante esta semana, las alertas meteorológicas por temporal costero bajarán al nivel amarillo, al contrario que la semana pasada, cuando la llegada de ‘Kristin’ dejó olas de más de nueve metros en la ciudad.

Una moto y un bus transitan en una de las jornadas lluviosas de enero

A Coruña se abona al paraguas: nunca llovió más días en enero

Más información

Pese a que Galicia esté viviendo los peores efectos de este invierno húmedo, también es la tónica en toda la España peninsular. De hecho, el pasado mes de enero se cerró como el más lluvioso desde el año 2001 y el séptimo desde 1961. En promedio, fue un 85% más húmedo que la media en la serie que va de 1991 a 2020.

Muchas horas pasadas por agua pero poca cantidad

Que llueva en Galicia no es un descubrimiento para nadie. Sin embargo, no en todas las ciudades de la comunidad gallega lo hace por igual. Y es que, aunque A Coruña sea la ciudad que registrase una racha más prolongada de días con precipitaciones, esto no se traduce en litros por metro cuadrado. De hecho, solo en la región gallega, las urbes de Pontevedra, Santiago y Vigo registraron en el pasado mes de enero más cantidad de agua. En el caso, de la ciudad olívica, la que más. Según Rafael Sánchez, esto se debe, principalmente, a su posición geográfica: “Está relacionado con la forma en la que llegan las borrascas a Galicia. Normalmente vienen del suroeste. Cuando llegan a A Coruña, ya atravesaron parte de las Rías Baixas y comienzan a descender”, explica. De esta forma, “tienen menos días de lluvia pero, cuando llueve, lo hace con mucha más intensidad”, concluye.

