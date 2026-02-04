Uno de los locales de tertulia favoritos de Juan Flórez vuelve a abrir sus puertas

El Rincón Esperanza, de nuevo en funcionamiento German Barreiros

En apenas 15 días, la propiedad de uno de los últimos locales cerrados por el Ayuntamiento de A Coruña debido a deficiencias ha sido capaz de solucionar las mismas y retomar su actividad. Se trata del Rincón Esperanza, un bar situado en el número 2 de la calle Costa Rica que ha hecho honor a su nombre en el más estricto sentido de la expresión. En los últimos días, la legión de habituales ha podido volver a un local tan pequeño como concurrido, y que se ha convertido en todo un referente social en el entorno de Juan Flórez.

El Ayuntamiento de A Coruña cierra tres bares en un solo día Más información

El motivo oficial del cierre del Rincón Esperanza había sido, según la comunicación emitida por el Ayuntamiento el pasado mes, “problemas de ventilación y exceso de ruidos” que no habían sido subsanados, algo que la propiedad achacaba a errores y a un terma burocrático. De hecho, el cartel de la puerta aseguraba que se encontraba “cerrado por avería”.

El nuevo local para eventos en A Coruña que “lo va a petar en las cenas de Navidad” Más información

La rapidez en la solución de la problemática se ajusta al plazo de audiencia de quince días concedido por el Gobierno local, previo a una posible declaración de ineficacia. Tal y como aseguraba el informe, en caso de acreditar la corrección de las deficiencias, el procedimiento ha sido sobreseído. Por lo tanto, la calle Costa Rica, el entorno de Juan Flórez y San Pablo recuperan así un espacio de tertulia, tapeo y cañas que se sitúa entre los favoritos de los vecinos.