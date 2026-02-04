Hay desahucios difíciles, y otros más fáciles. A priori, el que ocurrió esta semana en el Grupo de Viviendas de María Pita podría entrar en el último grupo, dado que el inquilino moroso se encontraba en prisión. Sin embargo, la empresa de Desokupa 24 horas asegura que no fue el caso. “El problema es que su pareja se encontraba también en el interior y no tenía ningún lugar a dónde ir”, explican.

Esta empresa de desahucios le dio de plazo dos meses y medio hasta que ella pudo encontrar otro alojamiento e hizo entrega de las llaves, lo que ha ocurrido esta misma semana. Según explicaron desde Desokupa 24 horas, el inquilino moroso o ‘inquiokupa’ como se les denomina coloquialmente, debía 4.000 euros en alquileres atrasados, lo que había motivado que el casero recurriera a la empresa para tratar de encontrar una solución que no se prolongara en el tiempo.

Por otro lado, la casa se ha recuperado en buenas condiciones. Esto no siempre ocurre, y los de Desokupa 24 horas están acostumbrados a tener que realizar limpiezas de basura acumulada, por ejemplo.

Casi 60 el año pasado

El año pasado, esta empresa, que trabaja a nivel nacional, abrió 70 expedientes solo en la ciudad de A Coruña, de los que 59 se resolvieron satisfactoriamente, como recalca su gerente, Francisco Fernández.

El fenómeno de los inquilinos morosos se disparó a raíz de la Ley de vulnerabilidad, que dificulta lo desahucios, y que no pudo renovarse en el Congreso. Sin embargo, Fernández no considera que esto vaya a solucionar el problema a corto plazo. “Si alguien cree que ahora se podrá desahuciar a la gente, está equivocado. Los juzgados siguen saturados”, advierte.

De momento, solo en A Coruña, Desokupa 24 horas tiene 19 casos pendientes, así que el fenómeno parece lejos de haberse terminado.