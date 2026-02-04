Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Tinho estrena este viernes su primer single tras 'Operación Triunfo'

Andrea López Ramos
04/02/2026 21:57
Imagen promocional del single de Tinho
Hace casi dos meses desde que la Academia de 'Operación Triunfo' cerró sus puertas con un Tinho saliendo victorioso con su tercer puesto. Tras esto, muchos de sus compañeros han ido lanzando sus canciones, gracias al propio programa, que ha tenido éxito entre los fans. A los coruñeses, sin embargo, nos faltaba algo de nuestro paisano. 

Tinho

El coruñés Tinho, tercero en 'Operación Triunfo' 2025

Bien es cierto que ya ha hecho alguna aparición musical en la ciudad, como en el concierto Chorus, celebrado hace tres semanas en el Coliseum, donde se unió a otras voces para cantar por la paz. También demostró su talento en Riazor minutos antes de que el partido de los blanquiazules contra el Racing de Santander tuviera lugar. 

En ambos casos no cantó una canción propia pero esto cambiará el viernes 6 de febrero, día en el que 'Cuando se apaguen los focos' saldrá a la luz y podremos escuchar, por fin, las letras y melodías que Tinho tiene que ofrecer. 

Los seguidores del programa se mostraron muy emocionados en los comentarios de su post de Instagram, al igual que sus compañeros de concurso. "Se viene #1", afirmaba Iván Rojo. Otros tiraban de humor, asegurando que ya no tendrá que ir a la oficina de empleo, como el propio Tinho decía nada más salir del concurso. 

