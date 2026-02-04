¿Quién pagará el arreglo de la calle que se hundió en A Coruña?

Un operario supervisa el estado de la calle Francisco Pérez Carballo Quintana

La calle Francisco Pérez Carballo, el principal acceso al Coliseum, a Carrefour y a una muy concurrida gasolinera, colapsó el pasado martes y no tiene fecha en el horizonte para volver a dar servicio. El hundimiento de la calzada, causado por un corrimiento de tierra en una obra cercana, ha inutilizado toda la vía. De hecho, el mismo día del colapso fue cortada por el Ayuntamiento en ambos carriles para llevar a cabo los trabajos de investigación. De los mismos se ha establecido, según informan fuentes municipales, que “la causa fue una obra cercana por parte de una promotora, que estaba construyendo el sótano y por eso cedió el terreno”. Además, según la misma comunicación, “la promotora lo asume y lo va a reparar”.

Estado del solar que provocó el hundimiento de la calle Francisco Pérez Carballo Quintana

El propio Ayuntamiento de A Coruña se encuentra en un proceso de estudio de las diferentes posibilidades y alternativas para la actuación sobre el firme de la calle Francisco Pérez Carballo “para que sea lo más rápido posible”. Sin embargo, por una cuestión de prudencia, no existe un plazo establecido en el horizonte. De hecho, cualquier tipo de trabajo sobre el terreno tiene como principal enemigo el mal tiempo. “Tampoco ayuda”, reconocen desde María Pita.

Un corrimiento de tierra en A Coruña provoca el hundimiento y el corte de la principal vía de acceso al Coliseum y Carrefour Más información

La obra en cuestión a la que se achaca el error de cálculo a la hora de construir los bajos se trata de un edificio de Viviendas de Protección Autonómica. Durante la jornada de ayer todavía era visible el corrimiento de tierra que originó el posterior hundimiento de la carretera de acceso al Coliseum, Carrefour y la gasolinera. Sin embargo, la indignación entre los vecinos tiene que ver con un primer aviso en el mes de noviembre sobre las grietas que observaban en la carretera, así como otra comunicación posterior, justo el pasado fin de semana, en la que se solicitó otra intervención para garantizar la seguridad de los vehículos.

Actuación

El cierre de la calle Francisco Pérez Carballo, así como el hecho de mantener el desvío alternativo por la avenida de la Universidad, no ha ido acompañado, según los residentes, de la información necesaria.

Los vecinos del Coliseum y Carrefour de A Coruña ya advirtieron en noviembre sobre el estado de la calzada Más información

Los coches que se incorporaron ayer desde Alfonso Molina se encontraron de bruces con el cierre de la vía hundida, sin ningún tipo de señalización más que la valla. “No se avisa antes, ni en las vallas, ni sobre las alternativas de circulación”, lamenta la directiva de la asociación vecinal Sector 7 Recinto Ferial.

El corte de tráfico entre el Coliseum y Carrefour colapsa la entrada de A Coruña Más información

El Ayuntamiento de A Coruña sí avisó, a través de su página web y las redes sociales, de cómo es posible llegar al Coliseum, Carrefour y la gasolinera mediante un mínimo rodeo. Y también con un plano.

Estrecho

El Coliseum, Carrefour y la gasolinera que se asienta en el mismo entorno de Someso no quedarán aislados. Sin embargo, la única vía de acceso para los tres emplazamientos será un estrecho carril que une la avenida de la Universidad con Francisco Pérez Carballo, a través del aparcamiento exterior del centro comercial Espacio Coruña, muy utilizado por los residentes.

Así es el carril que une la avenida de la Universidad y Francisco Pérez Carballo Quintana

La primera prueba de fuego para esta nueva realidad será el sábado, cuando miles de personas se desplacen para el concierto de Mikel Izal en el Coliseum. Si ya normalmente la salida de Alfonso Molina provoca una larga cola para acceder al recinto, con el rodeo extra y el acceso por una vía muy estrecha se presupone la necesidad de dirigirse al evento con la mayor antelación posible.

De momento no está previsto ningún tipo de reordenamiento del sentido de la circulación, ni para el Coliseum ni tampoco para el gimnasio, el centro comercial o la gasolinera. De hecho, el Ayuntamiento asegura que la diferencia es “muy pequeña” y el rodeo para llegar al mismo punto final, mínimo. De todos modos, será la aplicación práctica la que establezca cómo de traumático es el cambio.