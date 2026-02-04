Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

¿Qué requisitos tengo que cumplir para que A Coruña me reduzca el recibo de la basura?

Redacción
04/02/2026 15:38
La Junta de Gobierno local de A Coruña presentó la instrucción que regulará la forma de proceder en la gestión administrativa de los expedientes de beneficios fiscales cuando los ciudadanos soliciten la aplicación de la reducción cuota variable de la tasa de recogida de basuras por “comportamientos responsables” en el reciclaje

En el caso de particulares, esa deducción en la parte variable del recibo será del 55%.

Inés Rey presidió la reunión celebrada en el Ayuntamiento

A Coruña inicia la modernización de la flota de vehículos para la recogida de basura, con la incorporación de nueve camiones

Podrán optar a la deducción las personas que puedan acreditar el cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos:

  • Que la vivienda cuente con un compostero domiciliario siempre que no se constate el incumplimiento o falta de uso de él.
  • Que en el año inmediatamente anterior al de la imposición se hayan realizado, como mínimo, dos entregas a alguno de los puntos limpios municipales.
  • Que en el año inmediatamente anterior al de la imposición se hayan depositado, como mínimo una vez, residuos voluminosos llamando al 010 para su tratamiento, que deberá ser también documentado.
  • Que en el año inmediatamente anterior al de la imposición se haya comunicado al 010 la petición de retirada de restos de podas de domicilios particulares.
  • En caso de que la vivienda indique que cuenta con un compostero doméstico, deberá ser acreditado mediante declaración responsable y fotografías. Deberá figurar la localización del compostero, que debe ser en la propia vivienda. Asimismo, deberá enviar tres fotos del nivel de llenado del compostero, indicando cualquier cuestión relevante (como trasiego del material o vaciamiento).

Todos los trámites para solicitar la deducción se podrán hacer a través del formulario que estará disponible en la página web del Ayuntamiento.

“Apostamos por el reciclaje y por la correcta separación de los residuos, queremos una ciudad más limpia y con menos residuos, por eso bonificamos a todas aquellas personas que demuestren ese compromiso”, explicó la alcaldesa, Inés Rey.

