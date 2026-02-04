Previa | Así llegan Rosa y Manu a la histórica final de Pasapalabra de este jueves

Manu y Rosa, durante un rosco de Pasapalabra Antena 3

Pasapalabra vivirá en la noche de este jueves una de sus citas más especiales. Tanto es así, que Antena 3 ha alterado su programación en prime time ante un programa que, sea cual sea el desenlace, va a pasar a la historia de la televisión en España. Se trata del duelo final entre la coruñesa Rosa Rodríguez y Manu Pascual, que llevan más de un año enfrentándose a diario en busca de un bote que ya roza los tres millones de euros. Este jueves, por fin, tendrá dueño.

Manu aterrizó en el concurso que presenta Roberto Leal en mayo de 2024, mientras que Rosa lo hizo unos meses después, en noviembre de ese mismo año. Desde entonces, nadie ha podido con ellos. A lo largo de su trayectoria, Manu acumula 433 programas consecutivos, por 303 de Rosa, que son exactamente los que ambos han protagonizado antes de la final de este jueves. En su duelo particular, Manu se ha llevado la victoria en 118 ocasiones, por 94 de Rosa, y han empatado en 91 programas. Con estos datos, Manu ha ganado un total de 268.200 euros, mientras que Rosa suma 167.400. El concursante que pierda este jueves, se llevará la cantidad que ha acumulado, y ambos abandonarán el programa.

Hasta el momento, Manu se ha quedado en seis ocasiones a una sola palabra de llevarse el bote, mientras que Rosa ha estado dos veces en esa situación. Este jueves, por fin, se romperá esa barrera y uno de ellos alcanzará la gloria. Para vivirlo con la intensidad que merece, Antena 3 ha preparado una programación especial para esa noche.

A diferencia de lo habitual, el programa decisivo no se emitirá a las 20.00 horas. Después del informativo de las 21.00 horas, llegará el momento más esperado por los seguidores del concurso. Primero, con un programa especial de El Hormiguero al que acudirán los dos concursantes, para vivir con Pablo Motos los instantes previos a la emisión de la final. E inmediatamente después, en pleno prime time, comenzará el concurso. La suerte ya está echada. El bote ya tiene dueño. Y ahora, solo falta disfrutar de una noche histórica para descubrir quien ha firmado esa gesta.