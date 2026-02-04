Miguel Lorenzo se compromete a derogar la declaración de zona tensionada en A Coruña

Miguel Lorenzo, Juan Bravo y María M. Allegue en el acto de esta mañana Cedida

El Partido Popular de A Coruña organizó un encuentro con representantes del sector de la vivienda y en el que participaron Miguel Lorenzo; Juan Bravo, vicesecretario nacional del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras; María Martínez, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras; y Paula Prado, secretaria xeral del PPdeG.

En el acto, Lorenzo se comprometió a derogar la declaración de zona tensionada “en el minuto uno si soy Alcalde” para así aumentar el parque de viviendas de alquiler, y a apoyar medidas como poner a disposición todo el suelo municipal posible para construir viviendas, agilizar las licencias municipales y que se pueda hacer un seguimiento online de su tramitación, ayudas para que la compra o el alquiler sea asequible, incrementar las subvenciones para rehabilitar y ejecutarlas o un plan municipal de incentivos para viviendas vacías.

“Hay otra forma de gobernar para ayudar a las personas a desarrollar sus proyectos vitales en una vivienda digna y asequible. Necesitamos hacer de A Coruña una ciudad en la que nuestros jóvenes se queden y debemos ser una ciudad en la que las familias trabajadoras puedan asumir una renta de una vivienda digna y asequible”, señaló el Popular.

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, anunció que el objetivo del PP será construir 250.000 viviendas al año en España y critica al Gobierno por incumplir su programa electoral contra la okupación y el bloqueo sistemático a las propuestas de los Populares: “Ahora en España solo se construyen unas 100.000 viviendas al año y nuestro plan tendrá el objetivo de crear 250.000”, y denunció que desde que Sánchez está en el Gobierno, el precio de compra ha subido más de un 50% y el de alquiler un 40%”.

Bravo destacó que España necesita que se construyan viviendas, "como están haciendo nuestras comunidades” y explicó que el Plan de Vivienda de Feijóo tendrá como reto construir un millón de viviendas en una legislatura mediante tres pilares: construir más casas, dar seguridad jurídica y, por último, simplificar trámites y ofrecer facilidades a los españoles para que puedan tener un hogar.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, puso en valor las casi tres mil viviendas que están en marcha en Galicia, para llegar a las 8.000 en este mandato y duplicar el parque público actual licitando en este 2026 la construcción de 2.700 viviendas por un importe cercano a los 500 millones de euros, así como la aprobación del Pacto de Vivenda 2026-2030, con 2.000 millones de euros de fondos públicos “de los que más de 1.630 serán de la Xunta” con el fin de movilizar otros 5.000 millones de fondos privados. Además señaló los incentivos puestos en marcha para construir vivienda nueva y para incentivar a los propietarios a alquilar y las medidas para agilizar trámites.

También destacó que en esta ciudad la Xunta de Galicia tiene comprometidos 189 millones de euros para la construcción de viviendas así como 65 millones más para el desarrollo de suelo a través del proyecto de interés autonómico residencial de Monte Mero que permitirá la creación de más de cuatro mil viviendas de las que el 80% serán protegidas.