Madrugada de terror en Marineda City: más de 300 personas se encerrarán en el centro comercial para escapar de zombies

Zombies en un centro comercial World Real Games

El sueño de muchos se cumplirá este sábado en A Coruña: pasar una noche en un centro comercial cerrado, al más puro estilo ‘Amanecer de los muertos’. Pero no estarán solos. Marineda City acogerá el evento Survival Zombie, una noche apocalíptica en la que los asistentes tendrán que colaborar, buscar pistas, resolver acertijos y sobrevivir a hordas de muertos vivientes que camparán a sus anchas por todo el recinto.

El evento está organizado por la empresa World Real Games, que lleva quince años desarrollando este tipo de actividades, y está vinculado con el final de la saga de '28 días después', en este caso, el estreno de la película '28 años después: el templo de huesos'. Fuentes de la compañía aseguran que, hasta la fecha, hay 300 personas apuntadas, pero esperan llegar a las 500. Para participar en la experiencia inmersiva, las entradas se pueden adquirir en la página web del evento, y hay varias modalidades: desde ver la película y participar en el juego, o directamente acudir al centro comercial para tratar de ser uno de los supervivientes de la noche. El precio oscila entre los 24,90 euros para los zombies (19,90 para menores de doce años) y los 59,90 euros de los supervivientes modo extremo.

El juego dura seis horas, pero aquellos que acudan a ver la película, se pasarán ocho horas dentro de la doble experiencia inmersiva. La proyección comienza a las 22.00 horas, y el juego, a las 00.00, extendiéndose hasta las 06.00 horas. El centro comercial estará abierto hasta que la zona de restauración atiende a los clientes, pero una vez cierre, solo quedarán dentro los jugadores que estén participando en esta acción. "Es un evento muy potente y nunca se ha hecho una acción así en esta zona de Galicia", señalan fuentes de World Real Games.

Marineda City sortea, además, diez entradas dobles sin cine para esta experiencia. El sorteo está activo en el Instagram del centro comercial, que anunciará a los ganadores el jueves a las 09.00 horas.