Los trabajadores de transportes rechazan el preacuerdo con la patronal

Huelga en la estación de autobuses Patricia G. Fraga

Trabajadores y trabajadoras del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña han acordado, en votación celebrada en esta jornada, mostrar su rechazo, de manera mayoritaria, al preacuerdo suscrito con la patronal.

Ha sido tras las asambleas celebradas en la jornada anterior por parte de los sindicatos UGT y CCOO, firmantes del citado preacuerdo, y de la CIG, que no lo suscribió al entender que los avances eran "mínimos" en materia salarial y laboral.

Después de informar al personal en las citadas asambleas, en esta jornada se han celebrado las votaciones, de 10.00 a 20.00 horas, en las estaciones de A Coruña, Ferrol, Santiago y Carballo con amplia participación, según fuentes sindicales.

Finalmente, mayoritariamente los trabajadores han expresado su rechazo al preacuerdo. En concreto, en contra del mismo fueron 831; a favor 336, con 20 votos en blanco y otros 14 nulos.

El representante de CIG-Transportes, Ernesto López, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que estos resultados se trasladarán al Consello Galego de Relacións Laborais de cara a la mediación y para proseguir con las negociaciones con la patronal con el objetivo de lograr un convenio "digno" que incluya mejoras laborales y salariales.

El dirigente sindical ha planteado de plazo, para lograr un acuerdo entre las partes, hasta el lunes y ha añadido que, de no lograrse, entonces se retomarán "las movilizaciones", en referencia al anuncio de huelga indefinida, que se pospuso por las reuniones con la parte empresarial.

Por su parte, desde UGT han aludido al "rechazo rotundo" del personal y han asegurado que respetan el mandato expresado con la intención ahora de analizar los resultados para definir las actuaciones que deben guiar la acción sindical. Todo ello con la intención de "defender las condiciones laborales" de trabajadores y trabajadoras.