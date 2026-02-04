Los 79 supermercados de Autoservicios Familia se suman a una campaña de lucha contra el cáncer

Cartel de Vegalsa-Eroski sobre la campaña La Compra de Tu Vida Cedida

Autoservicios Familia, enseña de la compañía coruñesa de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, apoya, por cuarto año consecutivo, la campaña La Compra de Tu Vida, de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Del 6 al 15 de febrero, todos los clientes que lo deseen podrán realizar donaciones en los 79 establecimientos de su red de supermercados en Galicia, Asturias y Castilla y León para apoyar la lucha contra el cáncer. Lo podrán hacer incrementando el total de su tique de compra con el importe que deseen a partir de un euro, colaborando así con la actividad de la AECC.

La empresa señala que todas las aportaciones recogidas en los Autoservicios Familia se donarán íntegramente a la entidad para que pueda seguir ofreciendo "servicios de apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares", así como el impulso de la investigación en cáncer. Al total recaudado, Vegalsa-Eroski sumará una contribución adicional.

Vegalsa-Eroski invita a sus clientes a participar en esta iniciativa, apoyando así "el valioso trabajo que la AECC realiza en prevención, investigación, atención y divulgación", según afirma la compañía.

El año pasado, Vegalsa-Eroski y sus clientes recaudaron 11.593,40 euros en el marco de esta acción.