El Ideal Gallego

A Coruña

Los 79 supermercados de Autoservicios Familia se suman a una campaña de lucha contra el cáncer

La empresa donará íntegramente las aportaciones a la Asociación Española Contra el Cáncer

Iván Aguiar
Iván Aguiar
04/02/2026 13:37
Cartel de Vegalsa-Eroski sobre la campaña La Compra de Tu Vida
Cartel de Vegalsa-Eroski sobre la campaña La Compra de Tu Vida
Cedida
Autoservicios Familia, enseña de la compañía coruñesa de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, apoya, por cuarto año consecutivo, la campaña La Compra de Tu Vida, de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). 

Del 6 al 15 de febrero, todos los clientes que lo deseen podrán realizar donaciones en los 79 establecimientos de su red de supermercados en Galicia, Asturias y Castilla y León para apoyar la lucha contra el cáncer. Lo podrán hacer incrementando el total de su tique de compra con el importe que deseen a partir de un euro, colaborando así con la actividad de la AECC. 

Donación día de Reyes en Eroski

Vegalsa-Eroski reparte 4.200 kilos de alimentos en su donación solidaria para Reyes

La empresa señala que todas las aportaciones recogidas en los Autoservicios Familia se donarán íntegramente a la entidad para que pueda seguir ofreciendo "servicios de apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares", así como el impulso de la investigación en cáncer. Al total recaudado, Vegalsa-Eroski sumará una contribución adicional.

Vegalsa-Eroski invita a sus clientes a participar en esta iniciativa, apoyando así "el valioso trabajo que la AECC realiza en prevención, investigación, atención y divulgación", según afirma la compañía.

El año pasado, Vegalsa-Eroski y sus clientes recaudaron 11.593,40 euros en el marco de esta acción.

