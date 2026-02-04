'Leonardo' impide aterrizar en A Coruña a la ministra de Defensa

Margarita Robles EFE

La primera jornada de la Cumbre sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar (REAIM), que se celebra este miércoles y jueves en Palexco, ha comenzado con turbulencias debido a la actual borrasca que azota la ciudad, 'Leonardo', que ha impedido aterrizar en A Coruña a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra ha tenido que aterrizar en el aeropuerto de Santiago después de varios intentos y se dirige hacia la ciudad en vehículo, lo que ha retrasado el inicio de la cumbre, un congreso internacional para reflexionar sobre el uso de esta tecnología en el ámbito militar con más de 1.500 personas inscritas, 25 delegaciones internacionales y más de 600 congresistas.

Tampoco ha podido llegar a la inauguración la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, cuyo discurso lo asumió el teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación.