La Universidad de A Coruña propone incrementar la oferta de plazas en cinco grados y cuatro másters

El Consello de Goberno de la Universidad de A Coruña aprobó en la mañana de este miércoles la propuesta de incrementar 57 plazas en un total de cinco grados para el próximo curso 2026-27. De esta forma, pasarán a sumarse 3.374 plazas, en 55 titulaciones ofertadas. Así, la carrera más beneficiaria será Arquitectura Técnica, pasando de 50 a 75; seguida de Biología, que sumaría siete plazas más hasta llegar a las 70; cinco más en Ciencia e Ingeniería de Datos; diez más en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y siete en Relaciones Internacionales, que ascendería a un total de 30.

En el caso de los másters ofertados, un total de 79 -dos de ellos de nueva implantación-, el número de plazas que se prevé para el próximo curso ascendería a las 1.800. De esta forma, se solicitará a la Secretaría Xeral de Universidades un incremento de 32 plazas en cuatro titulaciones: Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria, Planificación y Gestión de Destinos y Productos Turísticos, Informática Industrial y Robótica y Tecnología Textil y moda Sostenible.

En materia de grados, esta misma mañana fue aprobada la puesta en marcha del curso de formación específica de Entrenamiento Físico Adaptado a Personas con Cáncer, dirigido a profesionales de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de Ciencias de la Salud que deseen ahondar en la planificación, diseño, aplicación y supervisión de entrenamientos adaptados a personas con diferentes perfiles y tipos de cáncer. Según explica la UDC, "o obxectivo deste curso é ofrecer a formacíón que permita realizar programas personalizados de actividade física a persoas con cancro, toda vez que hai evidencias do papel de fundamental que ten o deporte antes, durante e despois dos tratamentos". Así, este programa tendrá un formato híbrido y la preinscripción se abrirá el próximo mes de abril.

Por otro lado, también se aprobó la microcredencial Prescripción de Prácticas Motrices en la Enfermedad Renal Crónica (ERC), un programa online que tiene como objetivo preparar al estudiantado para identificar las características y los niveles de honestidad de la ERC; valorar la capacidad física; diseñar planes de acondicionamiento físico adaptados; reconocer riesgos y contraindicaciones de las prácticas motrices; y comprender la importancia del trabajo multidisciplinar.

En este sentido, la reunión del Consello de Goberno también ha designado los nuevos miembros que representarán a la UDC en la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC en esta nueva etapa en la que la presidencia pasa a ser ostentada por el Ayuntamiento de A Coruña. Esta representación recae en el rector, Ricardo Cao; en la adjunta de Investigación, Amalia Jácome, y en la gerenta de la UDC, María Jesús Grela.

Precisamente hace escasos días, se firmó en María Pita el convenio por el que la Universidad cede al Ayuntamiento la gestión de la Ciudad de las TIC. En el acto, la alcaldesa, Inés Rey, recordó que el Ayuntamiento invertirá once millones de euros en las antiguas instalaciones de la Fábrica de Armas durante los próximos años. Eso por lo que respecta a la inversión pública. La inversión privada, sin embargo, será el principal desafío al que se enfrentará el Ayuntamiento, dado que no hay nuevas empresas que se hayan instalado en la Ciudad de las TIC desde hace un año, como mínimo. Sin ella, la idea de polo tecnológico no acabará de cuajar.