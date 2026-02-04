Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Tita Rivera O Portiño renueva su espacio interior

Redacción
04/02/2026 14:11
La Tita Rivera
La Tita Rivera
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Tita Rivera O Portiño reabre sus puertas estrenando una renovación de espacio interior que convierte el local en un auténtico refugio invernal frente al mar, permitiendo a clientes y visitantes disfrutar de la experiencia sin depender del clima. Este nuevo interior, renovado y más versátil, consolida la esencia acogedora del espacio también en los meses de frío.

Propuestas de temporada: cocido, tradición y nuevos sabores

La reapertura en pleno invierno viene acompañada de las II Jornadas de Cocido, disponibles todos los fines de semana de febrero y planteadas como parte de la oferta gastronómica estacional del local.

Además, se incorporan novedades de temporada en la carta, como el lacón a la gallega, el bocatita de calamares fresh y nuevas propuestas en la oferta de parrilla, ampliando la variedad y reforzando la apuesta por el producto de proximidad y los sabores que reconfortan en esta época del año.

Martes de Carnaval: limpieza de playa y sesión vermú con Rapariga DJ

El espíritu del Entroido se vivirá de forma especial en O Portiño. El martes de Carnaval, La Tita Rivera y We Sustainability organizan una limpieza de playa, reafirmando su compromiso con el entorno natural y con una forma de ocio más consciente.

Tras la actividad, Rapariga DJ pondrá ritmo y ambiente en una sesión vermú frente al Atlántico. Ese mismo día, el cocido de temporada también estará disponible para quienes quieran completar un plan gastronómico y sostenible.

La esencia de La Tita Rivera

La Tita Rivera nació como un espacio que celebra la cultura gallega desde una perspectiva contemporánea: origen, proximidad y sostenibilidad como pilares, y una forma de entender la gastronomía vinculada al territorio y al disfrute compartido.

A lo largo de los años, La Tita ha ampliado su presencia con locales en Madrid, Vigo y A Coruña, manteniendo siempre una identidad reconocible: espacios acogedores, propuestas basadas en el producto local y un vínculo especial con cada entorno.

En O Portiño, este proyecto encontró un escenario singular: vistas al mar, puestas de sol icónicas y una comunidad que ha convertido el local en un punto imprescindible para disfrutar de la costa coruñesa. Desde su apertura, La Tita Rivera O Portiño ha destacado por unir gastronomía, música, cultura local y acciones ambientales de la mano de We Sustainability, consolidando un estilo propio que evoluciona sin perder su raíz.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Tres viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña

Los sindicatos mantienen la huelga en el sector ferroviario tras reunirse con Transportes
EFE
Edición de 2025 del Entroido de Veiga, en Culleredo

Culleredo celebra el Entroido de Veiga el 16 con la orquesta Fania
Redacción
El ideal gallego

La Xunta convocará 476 plazas para maestros, 852 para secundaria y 60 en especialidades de FP en las oposiciones de 2026
EP
Zombies en un centro comercial

Madrugada de terror en Marineda City: más de 300 personas se encerrarán en el centro comercial para escapar de zombies
Lara Fernández