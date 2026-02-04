La Tita Rivera O Portiño renueva su espacio interior

La Tita Rivera Cedida

La Tita Rivera O Portiño reabre sus puertas estrenando una renovación de espacio interior que convierte el local en un auténtico refugio invernal frente al mar, permitiendo a clientes y visitantes disfrutar de la experiencia sin depender del clima. Este nuevo interior, renovado y más versátil, consolida la esencia acogedora del espacio también en los meses de frío.

Propuestas de temporada: cocido, tradición y nuevos sabores

La reapertura en pleno invierno viene acompañada de las II Jornadas de Cocido, disponibles todos los fines de semana de febrero y planteadas como parte de la oferta gastronómica estacional del local.

Además, se incorporan novedades de temporada en la carta, como el lacón a la gallega, el bocatita de calamares fresh y nuevas propuestas en la oferta de parrilla, ampliando la variedad y reforzando la apuesta por el producto de proximidad y los sabores que reconfortan en esta época del año.

Martes de Carnaval: limpieza de playa y sesión vermú con Rapariga DJ

El espíritu del Entroido se vivirá de forma especial en O Portiño. El martes de Carnaval, La Tita Rivera y We Sustainability organizan una limpieza de playa, reafirmando su compromiso con el entorno natural y con una forma de ocio más consciente.

Tras la actividad, Rapariga DJ pondrá ritmo y ambiente en una sesión vermú frente al Atlántico. Ese mismo día, el cocido de temporada también estará disponible para quienes quieran completar un plan gastronómico y sostenible.

La esencia de La Tita Rivera

La Tita Rivera nació como un espacio que celebra la cultura gallega desde una perspectiva contemporánea: origen, proximidad y sostenibilidad como pilares, y una forma de entender la gastronomía vinculada al territorio y al disfrute compartido.

A lo largo de los años, La Tita ha ampliado su presencia con locales en Madrid, Vigo y A Coruña, manteniendo siempre una identidad reconocible: espacios acogedores, propuestas basadas en el producto local y un vínculo especial con cada entorno.

En O Portiño, este proyecto encontró un escenario singular: vistas al mar, puestas de sol icónicas y una comunidad que ha convertido el local en un punto imprescindible para disfrutar de la costa coruñesa. Desde su apertura, La Tita Rivera O Portiño ha destacado por unir gastronomía, música, cultura local y acciones ambientales de la mano de We Sustainability, consolidando un estilo propio que evoluciona sin perder su raíz.