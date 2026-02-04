Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Policía Nacional coordina el dispositivo de seguridad para la III Cumbre Internacional sobre IA en A Coruña

Redacción
04/02/2026 10:05
Policía Nacional en la Cumbre REAIM
Policía Nacional en la Cumbre REAIM
Cedida
Con motivo de la inauguración de la III Cumbre Internacional sobre el uso responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito militar (Responsible AI in the Military Domain REAIM), se constituirá este martes el Centro de Coordinación Operativa (CECOR).

 Este órgano centralizará el mando de todas las unidades implicadas para garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de las delegaciones internacionales de alto nivel.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Palacio de Exposiciones y Congreso de A Coruña (PALEXCO), contará con la participación prevista de 40 delegaciones de nivel ministerial, procedentes tanto del ámbito militar como del civil. Asimismo, asistirán delegaciones técnicas y más de 1.500 representantes de los sectores empresarial y tecnológico

Por parte de la Jefatura Superior de Policía de Galicia y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, se ha realizado un trabajo de planificación, diseñando el correspondiente dispositivo de seguridad, con el fin de garantizar el correcto desarrollo del evento. En la sede de la Jefatura Superior se establecerá un CECOR (centro de coordinación operativo), al objeto de dirigir, coordinar, gestionar y movilizar todos los recursos inmersos en este operativo.

En dicho dispositivo de seguridad participarán funcionarios de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana,  Unidad de Intervención Policial (U.I.P), Grupo Operativo Especial de Seguridad (G.O.E.S), Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de A Coruña, Unidad Especial de Guías Caninos,  Unidad Especial de Subsuelo y Protección Ambiental, Unidad de Seguridad Privada, Brigada Móvil, TEDAX, Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de A Coruña.

