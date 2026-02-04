Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La normativa de terrazas de A Coruña recibe su primer rapapolvo

La Asociación para la Defensa e Igualdad de la Hostelería analiza de manera crítica buena parte del texto hecho público por el Ayuntamiento

Guillermo Parga
Guillermo Parga
04/02/2026 20:39
Las terrazas de Matogrande tendrían que cerrar a las once de la noche según el nuevo borrador
German Barreiros
El anuncio por parte del Ayuntamiento de la aprobación de la nueva normativa de terrazas en la Junta de Gobierno Local ha generado tanto sorpresa como debate en el sector hostelero. Así, la Asociación para la Defensa e Igualdad de la Hostelería alerta del "impacto" que supone para el sector y expresa su "preocupación" por con contenido del texto. "Desde la asociación se reconoce que la normativa introduce algunos avances, como la unificación de licencias para terrazas y ocupación de dominio público, o la posibilidad de instalar terrazas en plazas de aparcamiento", indica un comunicado hecho público por la entidad. No obstante, cree igualmente que "tendrá un impacto negativo significativo" en los locales de ocio nocturno y los situados en zonas de especial protección.

Las terrazas de Juan Flórez se encuentran dentro de las zonas ZAS

La hostelería de A Coruña muestra su indignación con el BNG

Prosigue el comunicado con una denuncia a la "falta de igualdad entre establecimientos", lo cual justifica con que "locales ubicados en determinadas áreas se enfrentan a mayores restricciones que otros, lo que genera un desequilibrio competitivo injustificado", dentro del sector hostelero. Respecto a los horarios de cierre, la Asociación para la Defensa e Igualdad de la Hostelería, que ya fue muy crítica con la edil nacionalista Avia Veira por manifestarse a favor de la reducción de horarios, considera que "las limitaciones en zonas ZAS se aplican de forma generalizada, sin atender a la realidad individual de cada local ni a las medidas de control acústico existentes, lo que repercute directamentre en la viabilidad económica de muchos negocios".

Las terrazas de Matogrande tendrían que cerrar a las once de la noche según el nuevo borrador

El BNG considera "máis que racional" cerrar las terrazas de A Coruña a las once de la noche

Finalmente, la asociación presidida por Xabi Barral muestra su "inquietud" ante un régimen sancionador con multas que pueden llegar a 10.000 euros, y anticipa una "inseguridad jurídica" si no se aplica "con criterios de proporcionalidad y diálogo previo con el sector". Por todo ello, solicita al Ayuntamiento "la apertura de un proceso de diálogo real con el sector, el establecimiento de periodos de adaptación amplios y realistas, la puesta en marcha de ayudas económicas o incentivos para afrontar las inversiones obligatorias y la revisión de los criterios estéticos y horarios para garantizar un equilibrio entre actividad económica y convivencia". Además, recuerda que "la hostelería es un pilar fundamental de la economía y el empleo en A Coruña: regular es necesario, pero hacerlo sin igualdad, flexibilidad y apoyo al sector pone en riesgo la convivencia de muchos negocios".

