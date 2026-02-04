Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La fusión de los asturianos Alberto & García regresa a A Coruña con nuevo disco

La banda presenta 'Barro' en la sala Mardi Gras

Óscar Ulla
Óscar Ulla
04/02/2026 11:53
Los integrantes de Alberto & García
Los integrantes de Alberto & García
Héctor Herrería
La Mardi Gras se prepara para un fin de semana musical que inaugurarán los asturianos Alberto & García, que traen de nuevo a la ciudad su fusión de pop-rock anglosajón con armonías del folclore latinoamericano. Y además regresan con nuevo disco, 'Barro', que presentan este viernes, 6 de febrero (23.00 horas) en la sala de Monte Alto.

La banda asturiana se mueve en esa coexistencia del rock y el pop con la chacarera o la cumbia, como han hecho antes Auserón, el coruñés Xoel López o Depedro, con quien han firmado en el pasado temas como 'Por el camino'. En el nuevo disco que vienen a presentar a A Coruña firman colaboraciones con Guada ('Tonada del bosque') y con Quique González ('Trece').

Xoel López, en la inauguración de la exposición por el aniversario de 'Atlántico' en 2022

Xoel López | "A ver si es verdad que del lodo crecen las flores más altas y el Dépor vuelve otra vez a donde pertenece"

Los asturianos son una de las bandas que más han frecuentado en los últimos años uno de los templos de la música en directo, el Náutico de O Grove.

En 'Barro' transitan de nuevo por diversas influencias, manteniendo siempre esa raíz pop-rock aderezada de ritmos latinos, ampliando esta base con matices y exploraciones más complejas, permaneciendo igualmente su mensaje contundente y directo.

Tras su paso por la Mardi del viernes, el sábado visitarán La Fábrica de Chocolate de Vigo, antes de emprender una ruta que los llevará por ciudades como Barcelona, Zaragoza, Valencia, Oviedo, Ponferrada o Madrid, entre otras.

Concierto de Guitar Wolf en la Mardi Gras el pasado agosto

Las salas de conciertos apuntalan la agenda cultural de 2026 en A Coruña

