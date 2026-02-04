La fusión de los asturianos Alberto & García regresa a A Coruña con nuevo disco

Los integrantes de Alberto & García Héctor Herrería

La Mardi Gras se prepara para un fin de semana musical que inaugurarán los asturianos Alberto & García, que traen de nuevo a la ciudad su fusión de pop-rock anglosajón con armonías del folclore latinoamericano. Y además regresan con nuevo disco, 'Barro', que presentan este viernes, 6 de febrero (23.00 horas) en la sala de Monte Alto.

La banda asturiana se mueve en esa coexistencia del rock y el pop con la chacarera o la cumbia, como han hecho antes Auserón, el coruñés Xoel López o Depedro, con quien han firmado en el pasado temas como 'Por el camino'. En el nuevo disco que vienen a presentar a A Coruña firman colaboraciones con Guada ('Tonada del bosque') y con Quique González ('Trece').

Los asturianos son una de las bandas que más han frecuentado en los últimos años uno de los templos de la música en directo, el Náutico de O Grove.

En 'Barro' transitan de nuevo por diversas influencias, manteniendo siempre esa raíz pop-rock aderezada de ritmos latinos, ampliando esta base con matices y exploraciones más complejas, permaneciendo igualmente su mensaje contundente y directo.

Tras su paso por la Mardi del viernes, el sábado visitarán La Fábrica de Chocolate de Vigo, antes de emprender una ruta que los llevará por ciudades como Barcelona, Zaragoza, Valencia, Oviedo, Ponferrada o Madrid, entre otras.