El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La fiebre por los juguetes retro regresa a Cuatro Caminos con un mercadillo de coleccionismo

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/02/2026 11:03
Belén gigante de Playmobil (62)
Arca de Noé de Playmobil
Archivo El Ideal Gallego
El Centro Comercial Cuatro Caminos celebra esta semana, del jueves 5 de febrero y hasta el sábado, 7 de febrero, la octava edición de su mercado de coleccionismo de juguetes.

Mercado de coleccionismo de Cuatro Caminos
Mercado de coleccionismo de Cuatro Caminos
Archivo El Ideal Gallego

Entre las 10.00 y las 22.00 horas los amantes de los juguetes retro y vintage podrán regresar por un momento al pasado para revivir los tiempos de los Playmobil, las Nancy, los Pokémon o los coches infantiles.

Feria del coleccionismo retro de Sada

Sada viaja en el tiempo para jugar con el barco pirata de Playmobil, las Barriguitas y el robot Emilio

De la mano de establecimientos especializados como El Baúl de los Recuerdos o Imaginaclicks, se podrán adquirir también otro tipo de productos, desde calcetines 'frikis' o llaveros a cromos. 

La entrada a la feria es gratuita y por cada compra de más de 10 euros, los visitantes obtendrán un vale de dos horas para el parking.

