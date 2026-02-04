Investigan el robo de 6.000 euros a un cliente en una oficina bancaria en A Coruña

Coche de la Policía Nacional El Ideal Gallego

La Policía Nacional investiga el hurto de 6.000 euros a un cliente d una oficina bancaria situada en el Cantón Pequeño de la ciudad de A Coruña.

Según ha informado fuentes policiales, los hechos se produjeron sobre las 12,00 horas del martes, cuando el cliente procedió a sacar de la sucursal ese dinero en un sobre.

En ese momento, explican estas fuentes, otro hombre que estaba en la oficina le hurtó el sobre y se dio a la fuga.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para dar con el presunto autor de los hechos y esclarecer lo ocurrido.