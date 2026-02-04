La playa de Oza, en una imagen de 2018 Quintana

Hace 25 años el Ayuntamiento de A Coruña se fijaba como objetivo ampliar su cupo de playas con bandera azul a los arenales de Oza, As Lapas y O Portiño de cara al verano. Fue uno de los asuntos de los que informó El Ideal Gallego tal día como hoy de 2001. Hace medio siglo, a estas alturas de 1976, era noticia el paro técnico que como medida de protesta realizaron unos 1.500 maestros de toda la provincia y que afectó a aproximadamente 60.000 alumnos. El 4 de febrero de 1951, hace 75 años, la Asociación de Artistas estrenaba directiva encabezada por su presidente, José María Luengo Martínez. Tal día como hoy de 1926, hace cien años, un grupo de vecinos protestaba ante el temor de que fueran taladas varias palmeras.

Domingo, 4 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Las playas de Oza, As Lapas y O Portiño aspiran a la bandera azul

El Ayuntamiento va a por todas. La concejalía de Esteban Lareo, en colaboración con el área de Medio Ambiente, echa el último vistazo al informe que remitirá el miércoles a la Xunta para solicitar la bandera azul para las playas de Riazor, Orzán, San Amaro, As Lapas, Oza y O Portiño. La distinción europea, símbolo de prestigio, exige que los arenales estén en perfectas condiciones. La calidad de sus aguas y de los servicios de salvamento ganan puntos en el examen final. El gobierno local espera superar la prueba con nota. El año pasado ondearon tres banderas en la costa coruñesa. Para el verano de 2001 confían en lograr, al menos, dos más: Oza y As Lapas.

Conseguir seis banderas sería casi un milagro. Y es que la playa de O Portiño, una de las candidatas, todavía no da la talla porque las obras de mejora y ampliación del arenal aún no comenzaron. Sin embargo, el Ayuntamiento la incluirá en la lista de aspirantes.

Miércoles, 4 de febrero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Unos 1.500 maestros de la provincia, en paro técnico

Unos mil quinientos maestros se mantuvieron ayer, 3 de febrero de 1976, en paro técnico en toda la provincia de La Coruña, afectando tal postura a unos sesenta mil alumnos. Esta situación de paro técnico ha sido también generalizada en las provincias de Lugo y Pontevedra. El paro técnico–según el cual, los profesores de EGB acuden a las aulas pero sin impartir clase– se realiza en apoyo de los siguientes puntos reivindicativos: derogación del decreto de plantillas, creación de un órgano representativo con derecho a confeccionar todas las reglamentaciones que les afecten y equiparación de los criterios económicos con los demás cuerpos docentes.

En clave política, don Juan Guitián Zapata tomó posesión de la alcaldía de Bergondo el pasado domingo en una sesión plenaria a la que asistieron la totalidad de los concejales. Presidió el acto don Guillermo del Valle Ordieres, que ostentaba la representación del gobernador civil.

Domingo, 4 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Nueva directiva de la Asociación de Artistas

La Asociación de Artistas de La Coruña tiene nueva junta directiva, constituida por los siguientes señores:

Don José María Luengo Martínez, presidente; don Indalecio Díaz Baliño, vicepresidente; don Luis Quintas Goyanes, secretario; don Regino Barbeito Curra, tesorero; don Luis López Sors Freire de Andrade, contador; don José Seijo Rubio, vocal; don Emilio de la Iglesia Caruncho, vocal; don Manuel López Mantiñán, vocal; don Jenaro Dalda González, vocal.

En el capítulo de sucesos, en la Casa de Socorro del Hospital fue asistido ayer, 3 de febrero de 1951, el niño de 10 años Francisco Yagüe, vecino de la calle de Santo Tomás, número 36, que al caerse casualmente se produjo una luxación en el maxilar inferior. Su estado fue calificado de leve, salvo complicaciones.

Jueves, 4 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Protesta infundada contra la tala de palmeras

Recibimos una carta en la que cinco apreciables convecinos protestan contra el proyecto de hacer que desaparezcan las palmeras que rodean la estatua de Carballo. Aducen razones de estética y sentimentales. Creemos saber que la alarma es infundada. El señor Cueto no ha propuesto ni mucho menos la tala y, según nuestros informes, jamás se ha pensado en llevarla a efecto.

Por otra parte, el gobernador se ha enterado por la prensa y por las manifestaciones del señor delegado de Corcubión del deplorable estado en que se encuentra la Cárcel pública de aquella cabeza de partido, sobre todo en días de temporal, cuando baten las olas el edificio llegando a inundar los departamentos interiores. A tal objeto, se ha telegrafiado al Director general de prisiones rogándole que con toda urgencia se proceda a las obras necesarias para solucionar el problema.