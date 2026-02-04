El corte de tráfico entre el Coliseum y Carrefour colapsa la entrada de A Coruña

Es habitual que cada mañana laborable la entrada a la ciudad de A Coruña se vea colapsada por el intenso tráfico. Sin embargo, este miércoles el atasco se multiplicó y, pese a que la lluvia era intensa, esta vez no se debió a una colisión o a las malas condiciones meteorológicas. La causa estaba entre el Coliseum y Carrefour.

El cierre al tráfico este martes por la tarde del tramo de Francisco Pérez Carballo que une la carretera de Pocomaco con la zona de la superficie comercial y el recinto del Coliseum hizo que la tradicional retención matinal fuese más intensa.

Las colas en Alfonso Molina, que habitualmente llegan a la zona de Palavea o el puente de A Pasaxe, alcanzaron el municipio de Oleiros, donde el atasco y la circulación casi parada en sentido entrada hacia A Coruña empezaban este miércoles ya en Perillo, a la altura de la zona de concesionarios.

Otro de los lugares que sufrió el colapso fue la autopista. Colas kilométricas se sucedieron sobre todo entre las ocho y las nueve de la mañana para poder llegar al enlace de Alfonso Molina.

Atasco de tráfico en Alfonso Molina y la entrada desde la autopista por el corte en la zona del Coliseum y Carrfour DGT

La razón de que el atasco fuese más importante se debió a que el corte en Francisco Pérez Carballo afecta también a la circulación hacia lugares como el Polígono de Pocomaco, la zona comercial de Carrefour e, incluso, Someso.

El corte de este pequeño tramo hace que la circulación se dirija hacia la avenida García Sabell y luego la avenida de la Universidad, para ahí conectar con la parte inferior de Francisco Pérez Carballo y seguir en paralelo al Coliseum hacia Carrefour.