El Aquarium Finisterrae abre sus puertas a la Antártida con la presentación de la exposición 'Una historia de pingüinos'

El Ayuntamiento refuerza su programación cultural en la red municipal de Museos Científicos Coruñeses, que suman una nueva exposición fotográfica en el Aquarium Finisterrae, 'Una historia de pingüinos', con imágenes tomadas por Sergey Antonenko, un fotógrafo ucraniano residente en A Coruña.

La muestra está formada por 15 imágenes de pingüinos antárticos realizadas por Antonenko, apasionado viajero que dedicó gran parte de su obra a la cuestión del agua y sus habitantes, fotografiándolos en lugares como Groenlandia, Islandia, la Antártida, Tierra del Fuego y Sudáfrica. Sus trabajos fueron galardonados en concursos internacionales, como el Prix de la Photographie que recibió en 2025, o el Paris (PX3) de bronce en la categoría 'Naturaleza/Agua', por su serie 'Icebergs'.

Las fotografías de esta exposición muestran diversos aspectos de la biología, comportamiento y hábitat de los pingüinos, así como las amenazas a las que están expuestos. Son aves adaptadas al entorno antártico marino, y su historia biológica está condicionada por los cambios climáticos que condicionan la expansión y contracción de los hielos. De las 18 especies conocidas, 11 están amenazadas, y el calentamiento climático está provocando el descenso de sus poblaciones.

La exposición, habilitada en el corredor López Seoane del acuario coruñés, supone un nuevo aliciente para acercarse al museo, donde, como recordó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, también está abierta a visitas la muestra fotográfica 'Antropoceno', de Fernando Moleres, basada en la época geológica que la humanidad creó alterando el clima, la geología y el ecosistema planetario.

“Ambas muestras redondean perfectamente la oferta divulgativa con la que ya cuenta el Aquarium Finisterrae, un espacio único que muestra el vínculo de nuestra ciudad con el océano y, además, está concebido para un público intergeneracional”, indicó el edil, que animó a la ciudadanía a visitar el museo aprovechando la apertura de estas dos exposiciones.