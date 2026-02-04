Así vive A Coruña las horas previas a la noche decisiva de Rosa en Pasapalabra

Después de más de un año de espera, por fin llega el momento de la emisión del programa decisivo de Pasapalabra. En la noche de este jueves, la coruñesa Rosa Rodríguez y el madrileño Manu Pascual pelearán por el bote, al igual que en los últimos meses. Con una diferencia: esta vez, el final será feliz. Al menos, para uno de ellos, que se embolsará los casi tres millones del premio. Y A Coruña estará muy pendiente de la emisión del concurso en Antena 3, que será después de El Hormiguero, en pleno prime time.

Como previa a la final, los dos concursantes acudirán como invitados al programa de Pablo Motos, que se emitirá inmediatamente antes. Después, llegará su última participación. Y aunque el duelo se presenta igualado, A Coruña tiene claro quien es su favorita.

El Ideal Gallego ha salido a la calle para comprobar las sensaciones de los coruñeses a pocas horas de la emisión. "Habrá que verlo, pero me juego un café a que gana Rosa", asegura una de las personas consultadas. "Gana Rosa, estoy convencido", afirma otro seguidor del programa.

Pese a todo, el gran nivel mostrado por ambos concursantes hace que el ganador no esté tan claro. "Yo querría que ganara Rosa, pero hay que ser conscientes de que también puede ganar Manu", admite otra encuestada. "Siempre se tira un poco por la tierra, así que espero que gane Rosa. Creo que tiene opciones reales de conseguirlo. Esperemos que también acompañe la suerte", explica otra seguidora.

El desenlace, sea el que sea, está a punto de desvelarse. Y aunque solo uno de los dos concursantes se llevará el bote, lo cierto es que la emisión de la noche de este jueves servirá para despedir con honores a dos verdaderas leyendas del formato que, gane quien gane, ya forman parte de la historia de la televisión en España.