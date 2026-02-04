Así es la ordenanza de terrazas de A Coruña, que regula las situadas en plazas de aparcamiento

Reflejo del palacio municipal sobre una de las terrazas de la plaza de María Pita Patricia G. Fraga

La nueva ordenanza municipal de terrazas está cada vez más cerca de entrar en vigor. La Junta de Gobierno local de A Coruña dio luz verde este miércoles el texto, que irá a pleno para ser aprobado inicialmente. Tras esto, se abrirá un periodo de alegaciones y, posteriormente, será aprobado de forma definitiva.

La normativa introduce la solicitud y tramitación conjunta de la licencia para instalar la terraza en vía pública y de la autorización para ocupar dominio público, así como criterios específicos para las terrazas situadas en algún ámbito de protección del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) o alguna de las zonas del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri). En estas últimas habrá normas estéticas más homogéneas y restrictivas, con mobiliario hecho de madera, teja, acero, aluminio, hierro o plástico de diseño atractivo, de colores grises y blancos impuros, arena, tierra o acabado mate, y sin presencia de terrazas estables ni tarimas.

María Pita, la avenida de Montoto y La Marina, O Parrote y la plaza de España tendrán también directrices estéticas adicionales. En María Pita las terrazas serán sobre tarima, con elementos autoportantes o anclados, no pudiendo fijar elementos de instalación en las fachadas. También tendrán toldos a dos aguas pendiendo de un pórtico o estructura autoportante. En las avenidas de Montoto y La Marina, los toldos deberán ser monocromáticos, con elementos de instalación del toldo en colores mate. Las terrazas, además, tendrán que tener cierre estable. En O Parrote, el color de los toldos será beige; en la Ciudad Vieja, el mobiliario solo podrá ser de madera o de madera combinada con teja, hierro o plástico de diseño atractivo; y en la plaza de España, el color de los toldos tendrá que seguir las directrices que incluye la Guía del Color y Materiales de Galicia.

El horario de cierre de las terrazas en zonas no incluidas dentro de los planes de protección especial o acústicamente saturadas será a las 00.30 horas, durante los meses de mayo, junio y septiembre, de domingo a jueves. Los viernes, sábados y víspera de festivo, será a las 01.30 horas. En los meses de julio y agosto el horario de cierre se pospone hasta las 02.30 horas, y el resto del año, del 1 de octubre al 30 de abril, será de 23.30 de domingo a jueves, y de 00.30 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo.

En las terrazas situadas en zona ZAS (acústicamente saturadas), ZPAE (protección acústica especial) y de especial protección (ZEP), el horario de cierre será, en todos los casos, media hora antes del cierre en el resto de la ciudad.

El Ayuntamiento de A Coruña establece la constitución de una mesa de terrazas, conformada por integrantes de los distintos grupos políticos, y la incorporación de la figura de las terrazas en zonas de estacionamiento como una modalidad de terraza con cierre estable (y que solo podrán establecerse en calles de un máximo de dos carriles, con un límite de velocidad de hasta 30 kilómetros por horas y con un ancho de acera de menos de 2,5 metros).