Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

As novas xeracións da nosa música tamén se miran na voz do ‘crooner’ do Ventorrillo

gala ‘Bícame Pucho’, que o domingo lembrará no Palacio de la Ópera a figura do cantante coruñés, contará con voces máis clásicas, como Paco Lodeiro e Los Satélites 

Óscar Ulla
Óscar Ulla
04/02/2026 08:23
Ortiga y Eris
Ortiga y Eris Mackenzie 
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

A gala ‘Bícame Pucho’, que o Grupo Editorial El Ideal Gallego, en  colaboración con Televisión de  Galicia, organiza este domingo 8  de febreiro, ten como fin lembrar a figura de Pucho Boedo cando se acaban de cumplir 40 anos do seu pasamento.

Que o seu legado permanece na cabeza dos galegos vese dun xeito moi sinxelo ao ver a resposta do público, que esgotou en apenas uns días os convites para acudir á gala que se celebrará no Palacio de la Ópera.

Pero tamén se ve na forma da propia gala. Como explicaba Paco Lodeiro nunha entrevista con El Ideal Gallego, o domingo haberá unha parte “máis tradicional”, que conforman el e a orquestra Los Satélites. Pero hai tamén unha forte representación de talentos actuais que, dun ou doutro modo, estiveron influenciados polo ‘crooner’ do Ventorrillo. É o caso de Ortiga e de Eris Mackenzie, pero tamén de César Romero, Yennia, Manoele de Felisa ou Gabriel Fandil.

I é que, como contaba Lodeiro, nos coches de miles de familias galegas sonaban as cancións dos Tamara, dos Satélites ou das bandas e artistas que posteriormente continuaron o seu legado musical. Así que non é estraño que agromen nas novas xeracións os ecos da poderosa e sentimental voz do ‘crooner’ do Ventorrillo. 

Deste xeito, no Palacio de la Ópera sonarán o domingo algunhas das cancións que durante décadas os galegos escoitaron na voz de Boedo, agora reinterpretadas por algunhas das nosas novas voces musicais galegas.

E, ao mesmo tempo, lembrarase que a figura de Pucho Boedo tamén foi un novo talento nalgún momento da súa vida, cando comezou a cantar en Radio Juventud, nos anos corenta, e cando comezaba a aparecer nos xornais como intérprete das orquestras Ubierna, Ambar e Oriente, antes de acadar triunfos con Los Satélites, Los Trovadores e Los Tamara.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El particular pulpo a la gallega del Parlamento Europeo

Galicia no acepta el 'pulpo a la gallega' del Parlamento Europeo como animal de compañía
Noela Rey Méndez
Policía Nacional en la Cumbre REAIM

La Policía Nacional coordina el dispositivo de seguridad para la III Cumbre Internacional sobre IA en A Coruña
Redacción
Eris Mackenzie

Eris Mackenzie | “Figuras como Pucho son inmortais, a súa música escoitarase dentro de 50 anos”
Óscar Ulla
Ortiga

Ortiga | "Pucho Boedo compuxo unha das cancións que máis dictaron a miña vida musical"
Óscar Ulla