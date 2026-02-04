Amancio Ortega pasea por la milla de oro de Inditex en A Coruña

Amancio Ortega, durante su paseo por la plaza de Lugo de A Coruña El Ideal Gallego

El centro de A Coruña recibió este miércoles una visita no muy habitual de uno de sus vecinos más ilustres, Amancio Ortega, fundador de Inditex y mayor fortuna de España.

Poco después de las 14.00 horas, Ortega, que iba acompañado de dos personas, fue visto de paseo por la plaza de Lugo, donde se ubica la milla de oro del grupo textil en la ciudad. En concreto, transitó por delante del Zara Man de la calle Picavia, del Stradivarius ubicado en los bajos de la plaza de Abastos y del Zara Home situado junto a la calle Ferrol.

El modelo por el que Inditex apuesta para los establecimientos de Zara Más información

A escasos metros también se ubican otras importantes marcas de la compañía como Bershka, Stradivarius, Zara Woman o Zacaffé, la cafetería de Zara que sirve café de especialidad y bollería.

“Está estupendo”, comentaban los peatones que se cruzaron con el empresario, que en pocas semanas cumplirá 90 años. Al verle remontar la calle Ferrol, hubo quien pronosticó que quizá iba camino del bajo donde se inició el imperio Inditex, situado en Juan Flórez y que cerró recientemente.

Pero no hubo tal guiño a la nostalgia. El recorrido de Amancio Ortega finalizó en un cercano aparcamiento subterráneo tras varios minutos de paseo por este céntrico rincón de A Coruña tan asociado a sus empresas.