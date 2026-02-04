A Coruña convierte la inteligencia artificial en una aliada de la paz mundial

Foto de familia de la cumbre REAIM, este miércoles en Palexco Germán Barreiros

A Coruña se ha convertido en uno de los nombres propios del mapa tecnológico español y su vinculación histórica a la defensa hace que no sea casualidad que este miércoles se celebre en la ciudad la tercera cumbre internacional sobre la Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar (REAIM). Un congreso que ha puesto en el centro la "paz" a la hora de aplicar la tecnología más innovadora, especialmente en un contexto geopolítico convulso.

"La inteligencia artificial es una herramienta cada vez más consolidada y sus implicaciones en el ámbito militar deben preservar, por encima de todo, lo que más que queremos: la paz", incidió el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, en la sesión inaugural que también contó con la presencia de la alcadesa de A Coruña, Inés Rey.

Una jornada que no ha estado exenta de las consecuencias de la borrasca 'Leonardo', que ha provocado retrasos en la apertura de la cumbre y ha impedido aterrizar en A Coruña a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Tras varios intentos, la representante del Gobierno central ha podido llegar al aeropuerto de Santiago y se ha trasladado en coche a Palexco. Tampoco ha podido llegar a la inauguración la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

A su llegada, la ministra ha definido como "hito histórico" que esta cumbre, que reúne en Palexco a más de 1.000 participantes de la sociedad militar, académica, empresarial e institucional de más de 80 países, se celebre en A Coruña, donde está situada la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).

Una ciudad a la vanguardia

No es casualidad la elección de A Coruña como sede de este congreso internacional, incidía también la alcaldesa. "La antigua Fábrica de Armas, donde está hoy en marcha la ciudad de las TIC, es el mejor ejemplo de transformación. Una reconversión industrial que simboliza ese cambio y que está consolidando A Coruña como polo tecnológico y de innovación en Galicia", recalcó Rey.

La regidora recordó que la seguridad "ya no se entiende sin la IA", que atraviesa todos los ámbitos "sin excepción". "Contar con un sistema de defensa bien formado no signifca prepararnos para atacar, significa prepararnos para defendernos y proteger a nuestros ciudadanos", manifestó la alcaldesa.

Compromiso ético

Más de 50 delegaciones internacionales acordaron así en A Coruña poner la ética en el centro en la aplicación de la tecnología a la defensa. "Queremos potenciar al máximo el papel de las Fuerzas Armadas y entedemos que la inteligencia artificial es esencial. Pero en estos momentos difíciles, el componente ético es muy importante", recordó la ministra de Defensa.

Esta cumbre sirve como un punto de inflexión para consolidar los compromisos alcanzados en los dos REIM anteriores, celebrados en La Haya y Seúl. Así lo recordó el director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cestic) del Ministerio de Defensa, José María Millán Martínez, quien recordó que la IA no "sustituye el juicio humano pero amplifica sus consecuencias".

"Los seres humanos deben seguir siendo responsables y rendir cuentas el uso de la IA en el ámbito militar", insistió Millán. Con él coincidió el teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación, que trasladó el discurso que Valcarce no pudo dar. "Esta cumbre es una oportunidad para seguir avanzando juntos", zanjó.

De Bolivia a Cabo Verde

La ministra ha aprovechado la ocasión para mantener encuentros bilaterales con sus homólogos de Bolivia, Kenia, Macedonia del Norte, Mauritania y Cabo Verde.

En el caso de Bolivia, Robles y su homólogo han compartido el funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias, “que tiene capacidad y preparación para atender cualquier crisis y ayudar en situaciones límite, como está, en estos momentos, en Andalucía”. Allí están 300 militares de la UME, con el Ejército de Tierra también preparado para intervenir, indicó Robles.