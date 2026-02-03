Mi cuenta

A Coruña

Una persona herida leve en un accidente en la Tercera Ronda

Ep
03/02/2026 11:07
Dos coches por la Tercera Ronda
Dos coches circulan por la Tercera Ronda
Quintana
Una persona ha resultado herida leve en un accidente ocurrido este martes en el enlace de la Tercera Ronda con la carretera al aeropuerto de Alvedro.

Fue, informa la Guardia Civil, sobre las 09.50 horas por una colisión por alcance entre dos vehículos con el resultado de una persona herida, pero de carácter leve.

Debido al siniestro, se procedió a cortar el carril derecho en sentido subida desde al aeropuerto de Alvedro hasta la Tercera Ronda, han precisado.

