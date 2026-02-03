Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un taller de cocina inspirado en Stranger Things llevará la nostalgia ochentera a A Coruña

Belén Cebey
Belén Cebey
03/02/2026 13:33
Stranger Things
Stranger Things
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

A Coruña se prepara para una tarde de cocina y nostalgia ochentera con el nuevo taller “Sabores de Cine: Edición Stranger Things”, una experiencia gastronómica pensada para fans de la serie que quieran cocinar, merendar y sumergirse en el universo de Hawkins.

El taller se celebrará el domingo 8 de febrero, de 17:30 a 19:00, en el laboratorio gastronómico de Talleres Puzzle, situado en la Avenida del Ejército 8, bajo. Durante la sesión, las personas asistentes elaborarán y decorarán su propia Bento Cake, inspirada en elementos icónicos de la serie como el abecedario de luces o el logo del Hellfire Club, que podrán llevarse a casa en su caja incluida.

Además, se prepararán los clásicos gofres al estilo Once, en versión casera y con toppings personalizables, que se degustarán durante el propio taller, acompañados de una bebida sorpresa. Todo ello tendrá lugar en una ambientación totalmente ochentera, con música y referencias a la época que marcaron el espíritu de la serie.

Como colofón, la organización sorteará entre todas las personas asistentes un regalo relacionado con Stranger Things. El taller cuenta con plazas limitadas, por lo que desde la organización animan a reservar con antelación para no quedarse fuera de esta experiencia culinaria temática. 

La propuesta, que combina cine, cocina y ocio, forma parte de las actividades de Talleres Puzzle, y promete una tarde diferente donde los sabores y la cultura pop se dan la mano.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

UN vehículo emite gases de efecto invernadero en A Coruña

A Coruña se aferra al diésel
Abel Peña
El ideal gallego

Feijóo asegura que el nuevo decreto demuestra que el Gobierno utilizaba a los pensionistas
Agencias
El jefe del Servizo de Vixilancia Epimiolóxica de la Dirección Xeral de Saúde Pública, Xesús Prego

La viruela del mono en A Coruña: casos, síntomas y cómo se transmite
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

'Antes de nós', 'Sirat' e 'As liñas descontinuas' lideran as candidaturas dos XXIV Premios Mestre Mateo
Redacción