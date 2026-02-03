Un taller de cocina inspirado en Stranger Things llevará la nostalgia ochentera a A Coruña

Stranger Things

A Coruña se prepara para una tarde de cocina y nostalgia ochentera con el nuevo taller “Sabores de Cine: Edición Stranger Things”, una experiencia gastronómica pensada para fans de la serie que quieran cocinar, merendar y sumergirse en el universo de Hawkins.

El taller se celebrará el domingo 8 de febrero, de 17:30 a 19:00, en el laboratorio gastronómico de Talleres Puzzle, situado en la Avenida del Ejército 8, bajo. Durante la sesión, las personas asistentes elaborarán y decorarán su propia Bento Cake, inspirada en elementos icónicos de la serie como el abecedario de luces o el logo del Hellfire Club, que podrán llevarse a casa en su caja incluida.

Además, se prepararán los clásicos gofres al estilo Once, en versión casera y con toppings personalizables, que se degustarán durante el propio taller, acompañados de una bebida sorpresa. Todo ello tendrá lugar en una ambientación totalmente ochentera, con música y referencias a la época que marcaron el espíritu de la serie.

Como colofón, la organización sorteará entre todas las personas asistentes un regalo relacionado con Stranger Things. El taller cuenta con plazas limitadas, por lo que desde la organización animan a reservar con antelación para no quedarse fuera de esta experiencia culinaria temática.

La propuesta, que combina cine, cocina y ocio, forma parte de las actividades de Talleres Puzzle, y promete una tarde diferente donde los sabores y la cultura pop se dan la mano.