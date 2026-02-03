Un corrimiento de tierra en A Coruña provoca el hundimiento y el corte de la principal vía de acceso al Coliseum y Carrefour

Los técnicos esparcieron una especie de espuma German Barreiros

“Se fue al carajo la carretera”. Con esa coloquial y algo exagerada expresión definió un residente de la zona del Recinto Ferial el aspecto que, a media tarde de este martes, presentaba la calle Francisco Pérez Carballo. Tomando como referencia el análisis de ese residente, los técnicos municipales se han apresurado a inspeccionar sobre el terreno la vía para evitar, precisamente, que o bien la calzada o algún coche que transitara sobre ella se fuera al carajo. Desde primera hora de la tarde, el que es principal acceso al Coliseum y a Carrefour permanece cortado mientras el firme se somete a examen.

Los técnicos municipales trabajan sobre el terreno German Barreiros

Las carreras post botellón encuentran freno en el Coliseum de A Coruña Más información

Fuentes municipales apuntan a un más que posible corrimiento de tierras, que ya comenzó el pasado fin de semana y que se ha agravado por la más larga racha de días consecutivos en la ciudad. Lo califican de "hundimiento". La ecuación se complica más si se tiene en cuenta que en el entorno también se está llevando a obra. Todo ello ha dañado notablemente una carretera en la que no solamente son apreciables a simple vista los baches, sino también una ondulación en el terreno que desde hace meses preocupa a los vecinos y usuarios habituales. Esas mismas ondulaciones y grietas quedaron marcadas con unas llamativas líneas blancas, lo que las hacía más perceptibles.

El Carrefour de Alfonso Molina reforma su exterior e interior y abre un gimnasio Más información

La calle Francisco Pérez Carballo, en la que recientemente se instalaron badenes para regular la velocidad del tráfico, es también una arteria comercial, ya que absorve todo flujo de clientes de Carrefour. Mientras no se solucionan los problemas del firme, la única alternativa para acceder al centro comercial, además de al gimnasio premium de reciente apertura, es tomar la avenida García Sabell hacia la avenida de la Universidad, y ya ahí conectar con la parte inferior de Francisco Pérez Carballo. Un rodeo que sorprendió a los primeros afectados, pero necesario para su seguridad.