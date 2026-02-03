La taxista de A Coruña que lo hace todo: te acompaña al médico, lleva a tu mascota al veterinario y te sirve un café

Any Voinea, con su taxi Carlota Blanco

Cada año da que hablar. Es la reina de las navidades en A Coruña: decora su taxi con todo tipo de adornos que provocan aplausos a su paso. Pero Any Voinea, taxista independiente afincada en la ciudad desde hace 25 años, se ha reinventado de nuevo para ofrecer lo que ella define como “el taxi del pueblo”. No solo lleva a pasajeros de un punto a otro, también ofrece una amplia lista de servicios que abarcan desde el acompañamiento al médico, compras y entrega a domicilio, sorpresas de cumpleaños e incluso la compra de flores para colocar en un nicho o panteón.

“He tenido que luchar tras ser rechazada por la mayoría del gremio”, señala la profesional, natural de Rumanía, que siempre ha relatado lo complicado que es ser mujer en un sector liderado por hombres. Voinea, dice, siempre escucha lo que demandan los clientes. Por ello, fue la primera taxista en aceptar la oferta de Uber para adherirse a sus servicios y renovó su vehículo en diciembre para operar con un Tesla. Incluso acaba de instalar una nevera y una cafetera en su coche para que los clientes que realicen trayectos largos puedan tomarse un café o un agua.

Interior del Tesla Carlota Blanco

Y en la búsqueda de ofrecerle lo mejor a los usuarios que eligen “el mejor taxi de A Coruña”, Any ha dado un nuevo paso. “El taxi 240 –el suyo– es el único actualizado con toda la tecnología pionera. Está personalizado para todos los oídos, idiomas, todas las formas de pago y todas las personas”, explica. Así, por ejemplo, “puedo enseñar lugares emblemáticos de la ciudad y cuento con un traductor instantáneo con 160 idiomas disponibles y la posibilidad de hablar cuatro lenguajes a la vez”.

Los servicios

La taxista, que realiza trayectos urbanos e interurbanos, dispone de tres sillas para bebés y tres para niños de hasta doce años. Es el servicio que califica como “padres tranquilos”, al que se suma el de “acompañamiento médico”: “¿Un familiar necesita ir al hospital o clínica para hacer una prueba médica y tú no lo puedes acompañar? Yo sí”, así, Any ofrece “ida y vuelta con espera en el hospital”, pero también “puedo entrar a la consulta si es necesario, con autorización previa firmada. Y si le da una receta médica, paso por la farmacia, le compro el medicamento, lo dejo en casa y me aseguro de que quede la puerta cerrada”.

Any, con la cafetera a bordo de su taxi Carlota Blanco

El servicio para mascotas es otra de las necesidades que busca cubrir. “¿No puedes llevar a tu mascota al veterinario o a la peluquería? Lo recojo en el domicilio, viaja seguro con cinturón para animales y lo llevo a consulta. Además, doy información clara de lo que indicó el veterinario o el peluquero”. Voinea ofrece también ayuda con los recados: compras y entrega a domicilio, traslado de maletas entre hoteles, etc., así como servicios para empresas, como “tener un taxi colaborador con una buena imagen y mejor calidad”. Pero, sin duda, lo que más llama la atención tiene que ver con sorpresas y gestión de cementerios. Any se ofrece a comprar tartas, flores o regalos, entregarlos de forma personalizada e “incluso le canto el cumpleaños feliz a la persona”. Promete, dice, “discreción total”.

Además, si alguien no puede llevar un ramo de flores al cementerio, “lo compro yo, lo coloco en el nicho y te envío una foto de cómo esté”. Un gesto, asegura, “hecho con respeto y cuidado”. Y para más inri, la taxista ofrece todo tipo de formas de pago: efectivo, moneda extranjera, Bizum, Paypal, Revolut, enlace de pago online o transferencia. Sin duda, una taxista todoterreno.