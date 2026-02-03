De la ovodonación al ROPA: los tratamientos de reproducción asistida más comunes en A Coruña

La ginecóloga Ana Pereda posa en una consulta del HM Belén Germán Barreiros

Cada vez son más las personas que recurren a tratamientos de reproducción asistida, uno de los campos médicos que ha avanzado más rápido en los últimos tiempos y en el que ya se puede hacer “casi de todo”. Eso explica por qué algunas técnicas que antes ni se conocían o no eran legales hoy están a la orden del día, con unos números que crecen cada año. En el caso de A Coruña, el ranking de procedimientos más comunes lo encabeza la fecundación in vitro, aunque el método ROPA empieza a ganar popularidad y se sitúa al alza.

Las siglas ROPA hacen referencia a Recepción de Ovocitos de la Pareja, es decir, una mujer se somete a una extracción de óvulos que, tras pasar por un proceso de fecundación in vitro con semen de un donante, luego gesta otra persona. “Es una técnica que permite, en el caso de mujeres lesbianas, que ambas estén más involucradas en el proceso”, explica la ginecóloga y obstetra Ana Pereda, médica en HM Fertility Center A Coruña y en el Chuac.

Ainhoa Carrasco | “Rara vez un cáncer de ovario va a ser diagnosticado en un estadio 1” Más información

El aumento de la demanda lo explica, primero, el alza en los últimos años de las mujeres que deciden ser madres sin pareja masculina, bien lesbianas o solteras. Según indica Pereda, un 30% de las pacientes que acuden a las consultas se corresponden con este perfil.

Donación en matrimonio

Pero más allá de esta tendencia, el auge del método ROPA se debe a que hasta hace no demasiado “no era legal”. Fue en 2005 cuando se consolidó su marco normativo, aunque lo hizo con muchos requisitos que hacían muy complicado su acceso.

“Cuando empezamos a hablar del ROPA, los ginecólogos que hacíamos reproducción teníamos que justificar médicamente por qué se iba a hacer. Por ejemplo, la que va a gestar tiene endometriosis, entonces es mejor que no se someta a la estimulación ovárica. Su pareja tiene un mioma y es mejor que no se embarace ella, pero como no tiene endometriosis es mejor que le saquemos a ella los óvulos. Era todo mucho más complicado”, explica Pereda.

Más de 20 años después, el requisito que se pide actualmente es que las mujeres estén casadas “para estar en igualdad de condiciones y que sea entendido como una donación dentro de un matrimonio”.

Venancio Chantada, urólogo del Chuac: “Estar mucho tiempo sentado puede afectar a la fertilidad de los hombres” Más información

El método ROPA no deja de ser una evolución de la fecundación in vitro (FIV), el tratamiento de reproducción asistida por excelencia. La causa más frecuente para recurrir a esta técnica es la edad de la mujer, normalmente cuando superan los 38 años, o semen patológico del hombre, con alguna alteración o condición que disminuye la fertilidad masculina.

También es muy común la preservación “social” de óvulos, es decir, cuando no hay ningún motivo médico que justifique la congelación; así como la ovodonación, según indica Pereda.

“Afortunadamente cada vez se habla más de fertilidad y está dejando de ser un tabú, pero nos queda mucho camino por andar porque aún no es común que una pareja diga abiertamente y desde el minuto uno que se va a someter a un proceso de fecundación in vitro”, lamenta la ginecóloga.