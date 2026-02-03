Los vecinos del Coliseum y Carrefour de A Coruña ya advirtieron en noviembre sobre el estado de la calzada

Un vehículo bordea la calle cortada en Francisco Pérez Carballo German Barreiros

El hundimiento de la calzada en la calle Francisco Pérez Carballo fue sorprendente y, sobre todo, llamativo. Sin embargo, a los residentes en el Recinto Ferial, Someso y alrededores les impactó mucho menos. De hecho, incluso puede decirse que odiaron tener la razón a toro pasado. El pasado mes de noviembre, ya se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para alertar sobre el desgaste en el firme. No se puede decir que sus reclamaciones cayeran en saco roto, pero sí que no se les dio la dimensión que creían que tenía. “En noviembre avisamos a Infraestructuras y a la Policía Local, y se llegó a cortar la calle al aparecer grietas en el asfalto”, recuerda Lucía Fernández, vicepresidenta de la asociación Sector 7 Recinto Ferial. “Se estudió la situación y, como no suponía peligro, se retomó la normalidad”, añade.

Opina Fernández que el tiempo ha terminado por darle la razón a su colectivo, hacia el que pide más confianza por parte de las instituciones. “A veces se nos califica de exagerados, pero estamos aquí en el día a día y sabemos cuándo algo va bien y cuándo no. La prevención es importante”, comenta. “En este caso, se parchearon las grietas del asfalto, pero ya había desnivel. A día de hoy, y debido a la cantidad de lluvia caída, ha vuelto a pasar de forma más exagerada”, prosigue.

Por otra parte, de cara a los quebraderos de cabeza que pueda suponer la principal entrada al Coliseum o a Carrefour, la asociación vecinal Sector 7 Recinto Ferial pide una información rápida. “Es una calle con mucho tránsito y va a notarse su cierre. No sabemos por cuánto tiempo será, pero ya se deberían haber publicado las opciones de acceso a Carrefour o a la gasolinera, porque de golpe te encuentras la calle cerrada y no sabes por dónde ir”, lamentan.