Los temporales mantuvieron la Torre de Hércules más días cerrada que abierta durante el mes de enero

Torre de Hércules Carlota Blanco

La excepcional ubicación de la Torre de Hércules, en la punta de la península coruñesa, hace que sea también un lugar demasiado expuesto a los temporales. Si hay un rincón en donde el viento y el oleaje se notan más que en cualquier otro espacio de la ciudad ese es, precisamente, el que rodea al faro milenario. Por este motivo, cada vez que hay una alerta por borrasca, la Torre cierra sus puertas a los visitantes.

La ristra de temporales que azotaron A Coruña durante el pasado mes de enero hizo que el monumento tuviera que cerrar sus puertas más días que los que pudo abrirlas. En concreto, las alertas y las complicaciones derivadas de estas hicieron que los días 3, 4, 8, 9, 11, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 el faro no estuviera disponible para los visitantes. Dieciséis días en total que, sumados a los descansos del 1 y el 6 de enero y la tarde de la víspera de Reyes, suponen más de dieciocho días cerrada.

Habitual en invierno

Las inclemencias del invierno coruñés implican la clausura del faro muchos días, aunque lo que no suele ser tan habitual es una cifra tan elevada. En diciembre, el cierre se produjo, según los avisos emitidos desde la cuenta oficial de la Torre de Hércules a través de las redes sociales, en un total de once días, que sumados a los descansos del personal durante Nochebuena y Navidad suponen un total de trece días sin acoger visitantes.

Los números de este enero, comparados con los del mismo mes del año pasado, son significativos. Los temporales también azotaron la península de Monte Alto en enero de 2025, aunque de forma un poco menos intensa: el cierre se produjo solamente durante trece días. Con el añadido de las jornadas de descanso habituales para los trabajadores en este mes –Año Nuevo, víspera de Reyes por la tarde y día 6– el número de días sin visitas supera los quince.

Seguridad

A pesar de que los turistas que llegan hasta el faro en invierno se llevan un chasco si no pueden subir, lo cierto es que la seguridad debe imperar en estas circunstancias.

Además, en muchas ocasiones, el cierre solo se produce durante el tiempo en que dura la alerta y que puede ser de unas horas. La llegada de un temporal tras otro ha impedido que, en los 34 días que llevamos de este 2026, la Torre haya estado sin poder abrir sus puertas 21. Un buen motivo para que los turistas regresen en otro momento a la ciudad. A poder ser, en verano.