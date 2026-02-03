La ciudad que vive de pie: Los desplazamientos peatonales crecieron un 30% en 12 años

Peatones recorriendo los Cantones Patricia G. Fraga

La mayoría de los coruñeses son gente de a pie, y en más de un sentido: el 72% se desplaza preferentemente caminando. El Foro de Movilidad Alphabet 2025 ha hecho público un estudio que señala que este dato, que supone un avance considerable con respecto al 48% que marcaba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2014 y supera con mucho la media española, de 65%.

También son populares otros medios de transporte sostenibles, como el autobús, que el 49% utiliza de forma habitual, superando de nuevo la media española (44%). E incluso figura en el estudio el uso de la bicicleta eléctrica, que el 18% de coruñeses utiliza a diario, mientras que la media nacional es del 11%. En cuanto al patinete, un 27% de los coruñeses utiliza habitualmente patinetes (3%), bicicletas (10%) o motos eléctricas, un dato que sitúa a la ciudad en línea con la media nacional (24%).

Una bicicleta y un patinete eléctricos en el cruce de la avenida del Puerto con la plaza de Pontevedra Patricia G. Fraga

Esto puede entenderse como un éxito de las políticas de movilidad del Gobierno local, que ha fomentado el desplazamiento a pie con peatonalizaciones como, por ejemplo, la ronda peatonal y la humanización de San Andrés; el uso del transporte público con rebajas de tarifas, y el de la bicicleta eléctrica con el de BiciCoruña, el alquiler municipal de bicicletas, que ha sido uno de los principales éxitos de la alcaldesa, Inés Rey, que ha realizado una inversión millonaria para instalar estaciones por toda la ciudad.

Aunque hay que tener en cuenta que A Coruña es una ciudad muy pequeña, con un término municipal de 37,8 kilómetros cuadrados, lo que favorece los desplazamientos a pie. Y también en vehículos alternativos con una autonomía más escasa.

Los atascos continúan

Todos estos datos pueden resultar sorprendentes cuando se piensa en los atascos que a menudo soporta la ciudad. Pero Alphabet señala que, aunque el 59% de los coruñeses utiliza el coche como medio de transporte habitual, este uso se modera en los accesos al centro de la ciudad, donde solo el 39% utiliza su vehículo propio.

Es decir, que el problema es el tráfico metropolitano, los más de cien mil vehículos que entran y salen diariamente de la ciudad, normalmente para trabajar, y que no se pueden solucionar con la peatonalización, sino con políticas de movilidad a nivel metropolitano. En eso, no se ha avanzado.