As Toliñas, choqueiras del año en A Coruña, protagonizan un Entroido dedicado a las madres

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentó este martes el Entroido coruñés, que comenzará este sábado con el concurso de comparsas en la modalidad de letras. Será a las 18.00, en el Palacio de la Ópera. Pero antes de adelantar la programación, a la rueda de prensa más divertida acudieron las choqueiras del año: Isa y Bego, As Toliñas. Llegaron con el ‘Hola’ bajo el brazo, zapatilla para lanzar y rulos. “Homenajeamos a todas las madres”, señalaron. También llegaron con regalo: una faja de color carne para la regidora, quien la recibió entre risas: “¡No es del Primark, esta es buena!”, dijo.

Como novedad este año, el Dios Momo, cuya entronización será el 13 de febrero, cambia de ubicación por las obras de los Cantones. Estará en la Atalaya de San Roque. El día antes, en Comadres, el recorrido partirá del Archivo Histórico para homenajear a la científica Ángeles Albariño.

El día 14 tendrá lugar el desfile de comparsas, con 22 participantes, saliendo desde Juana de Vega hasta María Pita. El día fuerte, el Martes de Carnaval, tendrán lugar los concursos de disfraces de choqueiros infantiles y adultos, además de la colocación de la placa de las Toliñas en la calle San José.