La viruela del mono en A Coruña: casos, síntomas y cómo se transmite

Tras la confirmación por parte de la Consellería de Sanidade de un brote de viruela del mono con siete casos en la provincia con un origen que "no está claro", el jefe del Servizo de Vixilancia Epimiolóxica de la Dirección Xeral de Saúde Pública, Xesús Prego, señaló que los afectados "son todos homes" -suele ser así en más 95% de los casos desde que se declaró la alerta mundial en 2022- y comenzaron a detectarse a mediados de diciembre de 2025.

"Ata a semana catro, a que rematou o 26 de xaneiro, déronse nove casos", explica el responsable sanitario que insiste en que, aunque puedan no parecer muchos, "son máis dos que detectamos en todo o ano pasado", matizó Prego. Ninguno de ellos reviste gravedad.

En cuanto al origen, no está definido en tanto no está claro "un vínculo que os una a todos", aunque existen "diferentes ámbitos de exposición onde se detecta que pode producirse a transmisión, e que principalmente están asociados a prácticas sexuais de risco", sen protección o en grupo, de acuerdo con las indicaciones de los responsables de Sanidade.

En este sentido, "para a poboación en xeral, a principal medida que debemos adoptar é evitar esas prácticas de risco" y, en caso de sospechar que pueden haber estado en contacto con algún caso, "que o comuniquen ao seu médico para poder levar a cabo a medida de profilaxe", indicó Prego.

En relación con los síntomas, los más conocidos son los de la antigua viruela, ya erradicada, y consisten en "unhos exantemas, uns graniños", pero también pueden presentarse fiebre, dolor de cabeza, similares a los de cualquier otra infección vírica.

De esta forma, dos de los casos tienen relación con una sauna de A Coruña, mientras que entre los otros, algunos tienen vínculos con establecimientos de fuera de Galicia.

Ante este escenario, Sanidade pone el foco en las "practicas sexuales de riesgo y en la vacunación y aconseja el uso de preservativo, vacunación preventiva contra esta enfermedad en los grupos de riesgo y consultar con el médico en caso de tener síntomas o lesiones compatibles".

Así, la rápida detección de nuevos casos es fundamental para cortar las cadenas de transmisión, por lo que, tras la notificación de sospecha o casos confirmados, el Sergas recoge muestras para la confirmación o investigación de la variante a la qué pertenece, dan indicaciones de aislamiento e higiene a los casos confirmados y buscan contactos estrechos para hacer seguimiento e indicar la vacunación si es necesario.