La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina Patricia G. Fraga

Mientras otros dormían a pierna suelta a resguardo del viento y de la lluvia, había quien trabajaba sin descanso. El resultado se puede ver en Alfonso Molina a la altura de Entrejardines donde la pasarela provisional ya cruza la vía.

Esta estructura vendrá a sustituir la actual, que tendrá que sufrir una profunda renovación, dado que presenta desgaste y óxido. Durante meses, los coruñeses tendrán que usar esta nueva pasarela, que por el momento no ha entrado en servicio. Todavía tienen que instalarse los accesos y esta noche, de 23.00 a 06.00 horas, volverá a cortarse al tráfico Alfonso Molina.