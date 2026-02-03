Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina de parte a parte

Todavía no se ha abierto al público pero la parte central se instaló durante la noche

Abel Peña
Abel Peña
03/02/2026 11:50
La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina
La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina
Patricia G. Fraga
Mientras otros dormían a pierna suelta a resguardo del viento y de la lluvia, había quien trabajaba sin descanso. El resultado se puede ver en Alfonso Molina a la altura de Entrejardines donde la pasarela provisional ya cruza la vía.

Pasarela Alfonso Molina 3 febrero 2026

Esta estructura vendrá a sustituir la actual, que tendrá que sufrir una profunda renovación, dado que presenta desgaste y óxido. Durante meses, los coruñeses tendrán que usar esta nueva pasarela, que por el momento no ha entrado en servicio. Todavía tienen que instalarse los accesos y esta noche, de 23.00 a 06.00 horas, volverá a cortarse al tráfico Alfonso Molina. 

