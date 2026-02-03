Jon Juaristi | “Menéndez Pidal representa a esa tercera España que se fue al exilio”

El filólogo Jon Juaristi, posando para una entrevista El Debate

El filólogo y exdirector del Instituto Cervantes y de la Biblioteca Nacional de España Jon Juaristi es el autor de la biografía intelectual del coruñés Ramón Menéndez Pidal. Se trata “de una propuesta que me hicieron desde FAES”, y que ve la luz bajo el nombre de ‘Ramón Menéndez Pidal. El último liberal unitario’, “una biografía intelectual, no una biografía histórica, de las que ya había bastantes de Menéndez Pidal” que se suma a una colección de la que también forman parte Raymond Aron, Julián Marías, Alexis de Tocqueville y Benjamin Constant.

Se trata de una biografía que nace de las voces que fueron influenciando la figura del filólogo de origen coruñés. Cita Juaristi, como ejemplos, a Menéndez Pelayo, “el mentor universitario de Menéndez Pidal”; a Milá i Fontanals; a Benedetto Crocce; a Unamuno, ya que “el concepto de tradición de Pidal es prácticamente un trasvase del concepto unamuniano de ‘intrahistoria’”; y, por último, “pero de una forma polémica, pero que le ayuda a acrisolar su pensamiento, Ortega”.

Menéndez Pidal tenía claro que la existencia de España era previa a la Edad Media. “Él habla de que el mundo ibérico ya tendría unas características que después pasan a la España medieval y a la España contemporánea”, apunta Juaristi, que añade que “el origen de España lo situaría en el nacimiento de Castilla”. “Él dice que ya en el siglo X España era una nación, lo que pasa es que era más nación en unas partes que en otras”, comenta entre risas.

En el campo de la filología, la influencia sobre la lengua abarcó también parte de su pensamiento. “Menéndez Pidal daba una primacía a la oralidad y a la transmisión oral de los textos”, comenta Juaristi, que destaca que Pidal “creía en una cosa que en estos momentos es cuanto menos discutible, que es que los juglares eran los que habían compuesto el poema del Cid, el juglar de Medinaceli y el de San Esteban de Gormaz, pero a estas alturas creo que está bastante claro que el origen es culto y no estrictamente juglaresco”.

La polémica del IES de Zalaeta

Voz versada en la figura del filólogo de origen herculino, Jon Juaristi tiene claro que no se debería cambiar el nombre al IES de Zalaeta, para quitarle el de Menéndez Pidal por el de Isabel Zendal.

“Me parece una tontería absoluta”, dice con una sonrisa. “No tengo nada contra Zendal, pero quitarle el nombre de Menéndez Pidal, no veo a qué viene”, apunta. “Mejor darle el nombre a otra institución, algo que no entre en conflictos y que no ponga dos figuras como Menéndez Pidal e Isabel Zendal en confrontación, las dos figuras son bastante dignas de ser epónimos de un instituto o de lo que sea”.

Ni siquiera ahondando en su pensamiento político encuentra Juaristi una explicación. “Desde el punto de vista político creo que representa a esa tercera España que se fue al exilio con la Guerra Civil y que no estuvo en un bando ni con otro, fue muy crítico con ambos”, asegura.

Lo contrapone con el caso de Unamuno, que sí se posicionó primero contra la República y luego contra el bando sublevado.

Juaristi recuerda que Pidal “se fue de Madrid” y estuvo en Cuba, en Estados Unidos, en Argentina o en Oxford, entre otros lugares. Pero reincide: “No se distinguió especialmente ni en el apoyo a un bando ni al otro, en ese sentido no creo que haya razones políticas”. Y a este respecto prosigue, asegurando que el filólogo es “bastante representativo de ese tipo de gente que se quedó, digamos, en tierra de nadie”.

Rememora también que, una vez regresó a España, con el tiempo, reingresó en la Academia. Pero hasta este hecho fue bastante tortuoso, un proceso “bastante largo y bastante obstaculizado, digamos, por las fuerzas más partidarias del nuevo régimen”, señala el autor de la biografía intelectual de Ramón Menéndez Pidal editada por la Fundación FAES y la editorial Gota a Gota.