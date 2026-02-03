De la integración de la IA en la arquitectura al estudio de la fractura de rocas, los nuevos ‘fichajes’ de la UDC

Facultad de Arquitectura Javier Alborés

La Universidad de A Coruña continúa su apuesta por la captación de talento investigador de excelencia con la reciente incorporación de siete nuevos profesionales investigadores, a través de las convocatorias estatales Ramón y Cajal y Beatriz Galindo. Estos nuevos ‘fichajes’, que realizarán en la ciudad estudios desde la integración de la IA en la arquitectura hasta el estudio de la fractura de rocas, suponen un refuerzo estratégico en áreas clave como la sostenibilidad, la ingeniería, la arquitectura, la salud o la química analítica.

Concretamente, cuatro de ellos lo hacen en el marco de apoyo del programa Beatriz Galindo (Fredy Santiago Monge, Ana Cocho-Bermejo, Rodrigo Lozano e Patricia Taladriz) y tres (Antonio José Álvarez, Natalia da Silva e Andrea Muñoz) bajo el paraguas de la convocatoria Ramón y Cajal. Ambos programas, que están impulsados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tienen como objetivo atraer y retener talento investigador de excelencia, reforzando así la capacidad investigadora y la proyección internacional de las universidades.

En el caso de las ayudas Beatriz Galindo, el importe anual es de 65.000 euros, en el caso de los sénior, y de 35.000 en los júnior. En ambos casos, aportados por el Ministerio. Las Ramón y Cajal, por el contrario, cuentan con varias fases de financiación. En la fase 1, la cuantía anual es de 37.800 euros anuales, exigiendo un salario mínimo bruto de 36.000 euros al año. En la fase 2, la ayuda sube hasta los 42.500 euros anuales, con un aumento del salario mínimo exigido. A mayores, hay una ayuda adicional de 50.000 euros para gastos de investigación durante los cinco años, ampliables a los 100.000 para atracción de talento.

Talento internacional

En este sentido, para la UDC es tan importante retener el talento local como, además, atraer talento internacional. Un ejemplo de ello es Fredy Monge, una de las nuevas incorporaciones de este nuevo año. En su caso, se incorporará al Citeec (Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil) y su investigación se centrará en la percepción del riesgo del cambio climático, la sostenibilidad, la gestión de recursos naturales, la toma de decisiones y los procesos de adaptación y comunicación de riesgo.

Monge regresará a A Coruña, donde ya estuvo anteriormente en una pequeña estancia, para consolidar su carrera. “Incorporarme a la Universidad ha sido un paso muy importante. En mi caso, estaré en el Citeec, uno de los centros punteros tecnológicos en España. Allí tengo planeado desarrollar proyectos vinculados a la gestión de recursos hídricos y energías renovables”, explica el investigador.

No obstante, entre estos siete nuevos investigadores también se encuentra gente de casa, que, de alguna forma, busca poder cerrar un círculo en la misma ciudad que le vio crecer. Es el caso de Andrea Muñoz Ibáñez. La coruñesa, que realizó Ingeniería de Caminos en el mismo campus en el que ahora investigará, celebra la noticia: “Este tipo de ayudas son a las que aspiramos todos los investigadores. Desde hace unos años tenía este objetivo en mente. Mi sueño siempre ha sido poder volver a A Coruña, he seguido con mi carrera con el objetivo de, en algún momento, poder volver a casa”, apunta Muñoz Ibáñez. En su caso, durante cinco años, estudiará el almacenamiento de CO2 en fracturas de rocas, así como sus técnicas más eficientes.