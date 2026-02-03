De la integración de la IA en la arquitectura al estudio de la fractura de rocas, los nuevos ‘fichajes’ de la UDC
Los siete investigadores llegan a la ciudad gracias a las convocatorias Ramón y Cajal y Beatriz Galindo
La Universidad de A Coruña continúa su apuesta por la captación de talento investigador de excelencia con la reciente incorporación de siete nuevos profesionales investigadores, a través de las convocatorias estatales Ramón y Cajal y Beatriz Galindo. Estos nuevos ‘fichajes’, que realizarán en la ciudad estudios desde la integración de la IA en la arquitectura hasta el estudio de la fractura de rocas, suponen un refuerzo estratégico en áreas clave como la sostenibilidad, la ingeniería, la arquitectura, la salud o la química analítica.
Concretamente, cuatro de ellos lo hacen en el marco de apoyo del programa Beatriz Galindo (Fredy Santiago Monge, Ana Cocho-Bermejo, Rodrigo Lozano e Patricia Taladriz) y tres (Antonio José Álvarez, Natalia da Silva e Andrea Muñoz) bajo el paraguas de la convocatoria Ramón y Cajal. Ambos programas, que están impulsados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tienen como objetivo atraer y retener talento investigador de excelencia, reforzando así la capacidad investigadora y la proyección internacional de las universidades.
En el caso de las ayudas Beatriz Galindo, el importe anual es de 65.000 euros, en el caso de los sénior, y de 35.000 en los júnior. En ambos casos, aportados por el Ministerio. Las Ramón y Cajal, por el contrario, cuentan con varias fases de financiación. En la fase 1, la cuantía anual es de 37.800 euros anuales, exigiendo un salario mínimo bruto de 36.000 euros al año. En la fase 2, la ayuda sube hasta los 42.500 euros anuales, con un aumento del salario mínimo exigido. A mayores, hay una ayuda adicional de 50.000 euros para gastos de investigación durante los cinco años, ampliables a los 100.000 para atracción de talento.
Talento internacional
En este sentido, para la UDC es tan importante retener el talento local como, además, atraer talento internacional. Un ejemplo de ello es Fredy Monge, una de las nuevas incorporaciones de este nuevo año. En su caso, se incorporará al Citeec (Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil) y su investigación se centrará en la percepción del riesgo del cambio climático, la sostenibilidad, la gestión de recursos naturales, la toma de decisiones y los procesos de adaptación y comunicación de riesgo.
Monge regresará a A Coruña, donde ya estuvo anteriormente en una pequeña estancia, para consolidar su carrera. “Incorporarme a la Universidad ha sido un paso muy importante. En mi caso, estaré en el Citeec, uno de los centros punteros tecnológicos en España. Allí tengo planeado desarrollar proyectos vinculados a la gestión de recursos hídricos y energías renovables”, explica el investigador.
No obstante, entre estos siete nuevos investigadores también se encuentra gente de casa, que, de alguna forma, busca poder cerrar un círculo en la misma ciudad que le vio crecer. Es el caso de Andrea Muñoz Ibáñez. La coruñesa, que realizó Ingeniería de Caminos en el mismo campus en el que ahora investigará, celebra la noticia: “Este tipo de ayudas son a las que aspiramos todos los investigadores. Desde hace unos años tenía este objetivo en mente. Mi sueño siempre ha sido poder volver a A Coruña, he seguido con mi carrera con el objetivo de, en algún momento, poder volver a casa”, apunta Muñoz Ibáñez. En su caso, durante cinco años, estudiará el almacenamiento de CO2 en fracturas de rocas, así como sus técnicas más eficientes.
Nuevas incorporaciones
Retener para crecer: “Hay que abrir las puertas a los de fuera”
En los últimos años, la UDC experimentó un notable incremento en el número de personal beneficiario de este programa. Gracias a ello, la entidad herculina prosigue con su cometido: crecer. Para ello, son conscientes de dos aspectos clave, retener y atraer. Según Muñoz Ibáñez, es tan importante una cosa como la otra: “Los que somos de casa nos queremos quedar, pero también hay que abrir las puertas a los de fuera”.
Fredy Monge- Doctor en psicología
Se incorpora al Citeec y su investigación se centrará en la percepción del riesgo de cambio climático, la sostenibilidad y la gestión de recursos naturales.
Ana Cocho-Bermejo - Arquitecta
Sus líneas de investigación incluyen la IA aplicada a la arquitectura, el machine learning de agentes, la sostenibilidad y los sistemas adaptativos.
Antonio Álvarez Naveira - Ingeniero
Actualmente investiga el efecto de distintos niveles de turbulencia en la respuesta aeroelástica de estructuras y en su aplicación a la generación de energía.
Andrea Muñoz Ibáñez- Doctora en ingeniería civil
Se incorporará en septiembre y estudiará la mineralización y el almacenamiento de CO2 en fracturas de rocas, así como sus técnicas más eficientes.
Patricia Taladriz - Doctora en química
Su trabajo se traslada en el desarrollo de métodos analíticos para la detección y de nanoplásticos en muestras ambientales y biológicas.
Rodrigo Lozano Ros - Ingeniero químico
Con más de 20 años de experiencia en corporaciones internacionales, se une ahora a la UDC, donde estará adscrito al centro de investigación Ecobas.
Natalia da Silva Lima - Nutricionista
Su investigación actual se centra en la evaluación de los efectos a largo plazo de nuevos fármacos para la pérdida de peso, como la semaglutida y la tirzepatida.