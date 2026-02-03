El Paseo Marítimo a su llegada a Bens, en una imagen de 2010 Quintana

El proyecto de ampliación del Paseo Marítimo, que hace 25 años moría a la altura de San Roque, era noticia tal día como hoy de 2001. El Ayuntamiento planeaba extender el trazado junto al mar hasta Bens, un nuevo recorrido para el disfrute de los coruñeses que incluía miradores y también aparcamientos. Hace 50 años, en 1976, el diario informaba sobre la composición del nuevo equipo de gobierno municipal liderado por el alcalde, Liaño Flores. A estas alturas de 1951, 75 años atrás, era noticia la reapertura del Cine París con la proyección de ‘La revoltosa’. Hace un siglo, tal día como hoy de 1926, el entonces alcalde, Manuel Casás, se reunía en Madrid con varios ministros para tratar asuntos importantes para la ciudad.

Hace 25 años | El Paseo Marítimo de Bens tendrá miradores y parking

El tramo del Paseo Marítimo desde San Roque hasta el monte de San Pedro alcanzará el último palmo de la costa coruñesa y romperá moldes en cuanto a su diseño. El anteproyecto de prolongación introduce importantes novedades respecto a las anteriores fases, como la creación de varios miradores y aparcamientos. “Habrá que jugar con el espacio”, explicó ayer, 2 de febrero de 2001, la concejala de Medio Ambiente, Carmen Marón. La edil justifica el cambio de imagen –todo apunta a que será radical– a la propia orografía del terreno. Buena parte del recorrido bordeará la falda del monte, entorno que exige una estética rústica.

Las obras de ampliación no se olvidarán del tranvía. Los objetivos de los responsables municipales hablan de un nuevo medio de transporte: el metro ligero, que circulará por algunos tramos del nuevo Paseo Marítimo. Por lo tanto, la fase San Pedro-Bens deberá tener en cuenta a su nuevo compañero de viaje.

Hace 50 años | Definida la composición de la Permanente Municipal

Ya hay nueva Permanente Municipal, integrada por hombres que, presumiblemente, habían votado a Liaño Flores, el actual alcalde.

Ayer, 2 de febrero de 1976, se dio a conocer la composición de la misma: primer teniente de alcalde y ponente de Sanidad, Pedro García-Baquero; segundo teniente de alcalde y ponente de Hacienda, Jaime Meilán Gil; tercer teniente del alcalde y ponente de Urbanismo, Manuel Estévez Mengotti; cuarto teniente de alcalde y ponente de Deportes, Turismo y Festivales, Manuel Gila Ferreiro; quinto teniente de alcalde y ponente de Gobernación, Juan Manuel Lojo Fandiño; sexto teniente de alcalde y ponente de Policía y Bar p2 03-02-1976 rios, Benito Vizoso Piñeiro; séptimo teniente de alcalde y ponente de Transporte Urbano, Manuel Navarro García; octavo teniente de alcalde y ponente de Abastecimientos, Roberto Palau Lema, y noveno teniente de alcalde y ponente de Cultura, Félix Suevos Orduña.

Hace 75 años | Se inauguró el nuevo Cine París con ‘La revoltosa’

Ayer, 2 de febrero de 1951, a las once y media de la mañana, fue inaugurado el Cine París, con lo que las elegantes salas de espectáculos de La Coruña se incrementan con una más. Del antiguo Salón París, a la vista del nuevo edificio, no queda ni el recuerdo, y se hace difícil evocar aquel raquítico lugar –a pesar de que las lunas de espejo que lo circundaban producían sensación de profundidad y lejanía– ante la metamorfosis que sufrió el bien emplazado cine. Está muy cuidada la parte decorativa, realizada en azulón, gris y dorado, colorido que resulta como un sedante visual.

Una vez efectuada la visita al local, se proyectaron en la pantalla diversos complementos, que sirvieron para demostrar la excelente sonoridad del aparato acústico. Con el estreno de la película ‘La revoltosa’ abrió ayer sus puertas al público esta remozada sala de espectáculos.

Hace 100 años | El alcalde Casás se reúne con varios ministros

Ha llegado a Madrid el alcalde de la Coruña, don Manuel Casás, para suscribir el contrato de préstamo con el Banco de Crédito local y gestionar otros asuntos de interés para la capital de Galicia. Se entrevistó con el ministro de Hacienda, señor Calvo Sotelo, celebrando ambos una detenida y cordial conferencia. A las siete de la tarde llegaron juntos a la Presidencia los señores Calvo Sotelo y Casás. El ministro de Hacienda hizo la presentación del alcalde de la Coruña al jefe del Gobierno. El marqués de Estella saludó afectuosísimo al señor Casás.

También habló el alcalde con los ministros de Fomento y Justicia, los cuales le prometieron también su apoyo. Igualmente se entrevistó el señor Casás con el general Muslera y con el ingeniero señor Artiñano, autor del proyecto de ferrocarril Santiago-Coruña.