Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Gonzalo Trenor recibe el alta y Roberto Rodríguez ya está en planta una semana después de su accidente

Redacción
03/02/2026 11:19
Los diputados autonómicos por A Coruña del Partido Popular Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez
Los diputados autonómicos por A Coruña del Partido Popular Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Después de verse implicados en el accidente múltiple de la AP-9 del pasado martes, los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez  evolucionan de manera favorable de las diversas lesiones que sufrieron. Tanto es así, que Trenor ya ha recibido el alta médica y Rodríguez ya se encuentra ingresado en planta en el Chuac, después de pasar varios días en la UCI.

Roberto Rodríguez, que conducía el coche, sufrió la rotura de cinco costillas y varios golpes y magulladuras en el resto del cuerpo. Por su parte, Gonzalo Trenor sufrió un golpe en la cabeza y daños en una vértebra.

Estado en el que quedaron los coches implicados en el accidente múltiple de la AP-9

Hospitalizados dos diputados de A Coruña tras el accidente con más de veinte vehículos implicados en la AP-9

Más información

El pasado fin de semana se hizo pública una imagen de ambos durante su ingreso hospitalario, en la que mostraban buen humor aunque sus lesiones eran visibles. 

Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor
Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor, durante su ingreso
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba un decreto con las pensiones y otro con el escudo social
Agencias
La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina

La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina de parte a parte
Abel Peña
La artista danesa Whigfield en una actuación

El Atlantic Pride de 2026 cantará el 'Saturday night' de Whigfield
Óscar Ulla
Maximilian Hornung

El violoncelista Maximilian Hornung hará en A Coruña su debut en España
EFE