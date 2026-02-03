A Coruña
Gonzalo Trenor recibe el alta y Roberto Rodríguez ya está en planta una semana después de su accidente
Después de verse implicados en el accidente múltiple de la AP-9 del pasado martes, los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez evolucionan de manera favorable de las diversas lesiones que sufrieron. Tanto es así, que Trenor ya ha recibido el alta médica y Rodríguez ya se encuentra ingresado en planta en el Chuac, después de pasar varios días en la UCI.
Roberto Rodríguez, que conducía el coche, sufrió la rotura de cinco costillas y varios golpes y magulladuras en el resto del cuerpo. Por su parte, Gonzalo Trenor sufrió un golpe en la cabeza y daños en una vértebra.
El pasado fin de semana se hizo pública una imagen de ambos durante su ingreso hospitalario, en la que mostraban buen humor aunque sus lesiones eran visibles.