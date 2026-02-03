Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El violoncelista Maximilian Hornung hará en A Coruña su debut en España

Efe
03/02/2026 11:23
Maximilian Hornung
Maximilian Hornung
Cedida
El violoncelista alemán Maximilian Hornung debuta en España este febrero como solista invitado de la Orquesta Sinfónica de Galicia, ha informado este martes dicha organización.

Hornung, un músico de 40 años originario de Augsburgo, en la región alemana de Baviera, actuará el 13 y 14 de febrero en el Palacio de la Ópera de A Coruña para interpretar el Concierto para violonchelo en mi menor, op. 85 de Edward Elgar.

El programa se completa con las Danzas sinfónicas, op. 45 de Serguéi Rachmáninov, informa la Sinfónica de Galicia en un comunicado.

Las actuaciones de A Coruña serán el debut de Hornung en España, que tiene previsto también estar en Salamanca en marzo y en Barcelona en mayo.

