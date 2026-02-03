El músico y la película favoritas de Leiva tienen acento coruñés

Leiva en un concierto en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Este lunes, Leiva visitó el programa 'La Revuelta', de TVE. El músico madrileño fue respondiendo a las curiosas preguntas de David Broncano y, entremedias, desveló que uno de sus músicos favoritos en la actualidad es de A Coruña y que le ofreció abrir sus próximos conciertos.

"Para esta gira de 'Gigante', siempre pensamos en alguien que abra los shows", señalaba el cantante y compositor. Se refería Leiva a Carlos Ares, que recientemente anunció conciertos en el Movistar Arena de Madrid. "Le llamé, igual era un poco osado, porque quizá está en una dimensión como para no abrir shows", apuntaba Leiva, en referencia al éxito que está logrando el coruñés últimamente.

Nombran a Carlos Ares y Gandy artista y persona del año Más información

Ares está inmerso en una gira de más de medio centenar de citas, por lo que no pudo aceptar la propuesta. "Tenía los findes ocupados, no podía", le explicaba Leiva a Broncano.

Su canción favorita

Todo esto lo explicaba Leiva a colación de la música que está escuchando últimamente. El músico señalaba que no es "muy de escuchar la misma canción muchas veces".

El Leiva más cercano se crece ante sus incondicionales en el muelle de Batería de A Coruña Más información

No obstante, desvelaba su obsesión con una canción de Carlos Ares. Se trata de 'Páramo'. "La he escuchado mucho estos días", afirmaba el compositor madrileño.

Su película favorita, con acento coruñés

Leiva acudía al programa para promocionar su documental, 'Hasta que me quede sin voz'. Recientemente ha sido nominado al Goya a mejor canción original por el tema homónimo.

A raíz de esto, el músico madrileño desvelaba que su película favorita también tiene acento coruñés. Y es que la cinta preferida de Leiva es 'El bosque animado', la película dirigida por José Luis Cuerda en base a la obra creada originalmente por Wenceslao Fernández Flórez.

Y lo desvelaba con una pequeña confusión. Tras una broma que hacía referencia a Antonio Resines, Leiva comentaba su amor por 'El bosque animado', pensando que Resines formó parte de aquel elenco en el que sí figuraban intérpretes como Miguel Rellán, el coruñés Fernando Rey, Manuel Aleixandre, Alfredo Landa o Amparo Baró, entre muchos otros grandes nombres.

Se trata de una confusión habitual, ya que Resines sí que formó parte de otra gran película dirigida por Cuerda poco tiempo después, la mítica 'Amanece que no es poco'.