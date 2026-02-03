El Ayuntamiento de A Coruña aprobará esta semana las bases para organizar las fiestas de barrio, con hasta 20.000 euros de subvención por asociación

Fiestas de O Ventorrillo, en una imagen de archivo Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento, a través del IMCE, ha previsto aprobar esta semana las bases que regulan la convocatoria pública de ayudas para las asociaciones que organizan las fiestas en los barrios. Se trata del segundo año consecutivo en el que el Ayuntamiento apuesta por un sistema de concurrencia competitiva para la asignación de las subvenciones. El sistema, recordó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, se puso en práctica por primera vez el año pasado, y obtuvo tanto el reconocimiento de las entidades como del público. “Se trata de buscar un sistema más ágil y flexible y que le dé más libertad la cada entidad para diseñar las fiestas de su barrio como mejor consideren los vecinos”, indicó Castro. “Inés Rey nos pidió trabajar para potenciar el tejido asociativo de la ciudad así como el contenido cultural y de ocio de los barrios, y con esta iniciativa estamos haciéndolo y así lo están reconociendo las personas participantes en los eventos”, indicó el edil.

En total, el Ayuntamiento destina 500.000 euros a sufragar las fiestas tradicionales o de arraigo que se celebran en toda la ciudad. Cada asociación podrá disponer de hasta 20.000 euros, tal y como adelantó El Ideal Gallego. Se trata de fondos que podrán emplearse para abonar todos aquellos gastos vinculados a la organización de las fiestas. Entre los requisitos figuran que las celebraciones sean de carácter abierto y gratuito.

Son gastos subvencionables los cachés, alquiler de equipos de son, transporte de materiales, iluminación, instalación eléctrica, seguros y aquellos que directamente sean precisos para la organización de las fiestas. Además, y fuera de las subvenciones que finalmente se asignen la cada entidad, el IMCE y el Ayuntamiento les darán asesoramiento a todas las entidades para ayudarles a completar el proceso. También se cederán gratuitamente aseos químicos, vallados, tarimas, mesas y caderas siempre que exista disponibilidad. “Se trata de ayudar en todo lo posible para que las fiestas en los barrios sean un éxito”, indicó el concejal. Las propuestas presentadas podrán obtener una valoración máxima de 100 puntos, de los que 70 le corresponden a la calidad de los proyectos presentados.

En la pasada edición todas aquellas entidades que cumplían con las bases accedieron a las ayudas municipales. “Lo que queremos es que quien organiza fiestas tradicionales o de arraigo, en todos los barrios, cuente con medios suficientes para poderle ofrecer contenidos de calidad al vecindario y a las personas visitantes”, indicó el edil.