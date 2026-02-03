El Atlantic Pride de 2026 cantará el 'Saturday night' de Whigfield

La artista danesa Whigfield en una actuación Cedida

El Atlantic Pride sigue conformando su programación para su edición de 2026, que se celebrará del 5 al 12 de julio en varias ubicaciones de la ciudad. A la primera confirmación de Miriam Rodríguez, el Orgullo del Norte suma ahora dos nuevos nombres: Whigfield y Choriza May.

La cantante danesa Whigfield, alter ego artístico de Sannie Carlson, es autora de uno de los himnos pop de los 90, 'Saturday night', que no solo logró 'números 1' en toda Europa a mediados de la década, sino que además logró que millones de personas bailaran su tema al más puro estilo 'Macarena'. Ahora se encuentra de regreso sobre los escenarios con una gira internacional que parará en julio en el Atlantic Pride de A Coruña

Por su parte, Choriza May es el alter ego drag de Adrián Martín, participante de la versión británica de 'RuPaul's Drag Race'. Bajo su sobrenombre ha publicado también el libro 'Formen filas'. Promete un espectáculo "irreverente" y "festivo" para su paso por tierras herculinas.

Ambos se suman a la artista gallega Miriam Rodríguez, que fue la primera confirmada del festival, que durante una semana volverá a tomar varios espacios de la ciudad con conciertos y propuestas culturales.