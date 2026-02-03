Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Atlantic Pride de 2026 cantará el 'Saturday night' de Whigfield

El festival suma a la artista danesa y a Choriza May a un cartel en el que ya figuraba Miriam Rodríguez

Óscar Ulla
Óscar Ulla
03/02/2026 11:31
La artista danesa Whigfield en una actuación
La artista danesa Whigfield en una actuación
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Atlantic Pride sigue conformando su programación para su edición de 2026, que se celebrará del 5 al 12 de julio en varias ubicaciones de la ciudad. A la primera confirmación de Miriam Rodríguez, el Orgullo del Norte suma ahora dos nuevos nombres: Whigfield y Choriza May.

La cantante danesa Whigfield, alter ego artístico de Sannie Carlson, es autora de uno de los himnos pop de los 90, 'Saturday night', que no solo logró 'números 1' en toda Europa a mediados de la década, sino que además logró que millones de personas bailaran su tema al más puro estilo 'Macarena'. Ahora se encuentra de regreso sobre los escenarios con una gira internacional que parará en julio en el Atlantic Pride de A Coruña

Por su parte, Choriza May es el alter ego drag de Adrián Martín, participante de la versión británica de 'RuPaul's Drag Race'. Bajo su sobrenombre ha publicado también el libro 'Formen filas'. Promete un espectáculo "irreverente" y "festivo" para su paso por tierras herculinas.

Ambos se suman a la artista gallega Miriam Rodríguez, que fue la primera confirmada del festival, que durante una semana volverá a tomar varios espacios de la ciudad con conciertos y propuestas culturales.

Evento de Wake Up en el puerto de A Coruña el pasado septiembre

La temporada de festivales de A Coruña adelanta su inicio a la primera semana de junio

Más información

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba un decreto con las pensiones y otro con el escudo social
Agencias
La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina

La pasarela provisional ya cruza Alfonso Molina de parte a parte
Abel Peña
Maximilian Hornung

El violoncelista Maximilian Hornung hará en A Coruña su debut en España
EFE
Los diputados autonómicos por A Coruña del Partido Popular Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez

Gonzalo Trenor recibe el alta y Roberto Rodríguez ya está en planta una semana después de su accidente
Redacción