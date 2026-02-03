A Coruña es el tercer puerto con más tráfico del norte de España

Un barco atracado en el muelle principal de Langosteira Germán Barreiros

El sistema portuario español ha cerrado el ejercicio 2025 con una estabilidad casi absoluta, registrando un ligero ajuste del -0,2% en su tráfico total. En este contexto, la Autoridad Portuaria de A Coruña ha presentado un balance de 13.796.561 toneladas movidas, lo que supone un descenso próximo al 6% respecto a los resultados obtenidos en 2024. Pese a esta reducción, los datos sitúan a la dársena herculina en una posición destacada tanto en el eje Cantábrico-Atlántico como en el ránking estatal.

En el análisis por zonas geográficas, el puerto coruñés se reafirma como el motor logístico del noroeste. Dentro de la comunidad gallega, la diferencia es notable: con sus casi 13,8 millones de toneladas, mueve más del doble que el puerto de Vigo (5,5 millones de toneladas), casi duplica las de Ferrol-San Cibrao (7 millones de toneladas) y casi siete veces más que Vilagarcía (1,5 millones de toneladas), según los datos contabilizados por Puertos del Estado.

Tercero

Si se amplía el foco a toda la fachada norte (desde Galicia al País Vasco), A Coruña destaca con fuerza. Supera ampliamente a terminales como Avilés (4,6 millones de toneladas) o Santander (7,2 millones de toneladas).

En la comparativa de la zona norte, la Autoridad Portuaria herculina se sitúa en tercera posición. Solo están por delante el gigante industrial de Bilbao (32,1 millones de toneladas) y Gijón (15,8 millones de toneladas), consolidándose como la tercera potencia portuaria de todo el arco atlántico-cantábrico.

A nivel nacional, el puerto herculino logra mantenerse en la zona media de la clasificación de las autoridades portuarias con mayor volumen de actividad, de entre las 28 que integran el sistema de interés general. En concreto, se ubica en el puesto número 13, justo por delante de Santander y un puesto por debajo de Santa Cruz de Tenerife.

Balance

El tráfico de mercancías cerró 2025 con 13,8 millones de toneladas, por los 14,7 que se habían alcanzado en 2024. Supone un descenso de cerca del 6%, si bien hay que tener en cuenta que 2024 había sido el cuarto mejor año de toda la serie histórica, con récords en graneles líquidos, cruceros y operaciones en el Puerto Exterior, según explica el organismo portuario coruñés.

Por sectores, en graneles líquidos se registraron 9,4 millones de toneladas, por 9,8 millones del año anterior, debido principalmente a la práctica desaparición del tráfico de nafta, que no se compensó con el alza de otros productos petrolíferos. En graneles sólidos, se pasó de 4,21 millones de toneladas en 2024 a 3,77 millones en 2025, motivado por los descensos en clínquer, coque y roca fosfórica. Finalmente, en mercancía general se alcanzaron 464.765 toneladas, con una bajada del 14% por un menor movimiento de productos siderúrgicos.

La pesca fresca repuntó en 2025 hasta las 26.453 toneladas, un 14% más que el año anterior, que contabilizó 23.159 toneladas. En consecuencia, también se incrementó la facturación en la primera venta de los productos pesqueros, que pasó de 64,2 a 75,2 millones de euros. Es la primera subida desde 2017.

La Autoridad Portuaria destaca que el Puerto Exterior consolidó en 2025 “las extraordinarias cifras del año anterior”, con 8,3 millones de toneladas de mercancías cargadas y descargadas (8,46 en 2024), que lo mantienen como la primera dársena de Galicia. “El petróleo y los productos agroalimentarios constituyen los principales grupos de actividad en Punta Langosteira, y las empresas operadoras continúan invirtiendo para incrementar sus concesiones y medios mecánicos”, afirma.

En lo que respecta a los cruceros, el puerto de A Coruña mantiene su liderazgo en la cornisa cántabro-atlántica, con un crecimiento del 14% sobre 2024, cuando se habían registrado 406.613 pasajeros en 168 escalas. El impacto económico se sitúa en 40 millones de euros anuales, sumando el gasto directo que realizan los turistas y los tripulantes y toda la repercusión en las empresas portuarias y los servicios de transporte, seguridad, sanidad, avituallamientos.

En el balance de 2025 del Puerto de A Coruña destacan asimismo el acuerdo con Repsol, para completar el traslado de su terminal marítima al Puerto Exterior; la solicitud de Exolum para invertir más de 100 millones de euros en una planta de graneles líquidos en Langosteira; el avance en las obras del acceso ferroviario y la licitación del Máster Plan de Coruña Marítima. 