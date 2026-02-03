Begoña Mosquera, choqueira del año en A Coruña: “Queríamos hacer un homenaje a las mamás de los ochenta”

Bego e Isa, choqueiras del año Javier Alborés

Begoña Mosquera, ‘Bego’, es docente en el CEIP Curros Enríquez. Natural de Monte Alto y sobrina de uno de los personajes ilustres del Entroido coruñés, Canzobre, ha sido nombrada, junto a su amiga Isabel Sánchez, comerciante en la zona de Orillamar y coruñesa de adopción, como choqueiras del año.

Se disfrazan juntas desde los doce años y son conocidas como As Toliñas por las comparsas de la ciudad. Entre su amplio repertorio de disfraces a lo largo de los años destacan los de agentes tributarias o juezas. El Martes de Carnaval Isa y Bego serán las protagonistas, con la colocación de su placa como choqueiras del año en la calle San José, dándole el relevo a La Paca. El acto será a las 13.30 horas. Además, el conocido como el Andar del Entroido rendirá homenaje a los Kilomberos de Monte Alto, ya que se colocará una nueva losa en su honor en el entorno de las calles de la Torre, San José y San Juan.

¿Cómo y desde cuándo vive la tradición del Entroido coruñés?

Desde pequeñita ya en mi casa se celebraba de toda la vida. Mis abuelos vivían en la calle Mondoñedo, en Monte Alto, y después de comer siempre bajábamos a la calle de la Torre para celebrar el Carnaval. ¿Cómo nacieron As Toliñas? Se nos ocurrió a lo loco, porque las dos somos mamás y decidimos ponernos este nombre. Siempre salimos juntas y buscamos disfraces de choqueiras, pero no para presentarnos a concursos, sino para interactuar con la gente y divertirnos.

En la rueda de prensa de presentación del Entroido dijeron que querían homenajear a las madres.

Sí, queríamos hacer un homenaje a las mamás de los ochenta, que tanto lucharon para sacarnos adelante a todos.

Esta tradición se ve reconocida con la distinción de choqueiras del año.

Nos ha hecho muchísima ilusión y nos cogió por sorpresa. Fuimos al Ayuntamiento corriendo, muy contentas de recibir este ‘premio’.