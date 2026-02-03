El Ayuntamiento prepara una nueva lista de ruinas candidatas a la subasta en la ciudad

Una transeúnte pasa por delante del solar del número 88 de San Andrés Patricia G. Fraga

Recientemente, el Ayuntamiento notificó el proceso de subasta del número 3 de la calle Damas, un inmueble que llevaba años sumido en la decadencia. Al comprobar cómo los propietarios hacían caso omiso de los avisos y las sanciones, se comenzó el proceso de expropiación que acabó con la venta del inmueble en pública almoneda. Había otros inmuebles que figuraban en la misma lista pero en la mayoría de los casos, los dueños tomaron nota y vendieron la propiedad o comenzaron el proyecto para construir. El caso es que el Gobierno de Inés Rey considera que la iniciativa ha sido un éxito y ya prepara una segunda lista de ‘subastables’.

Lo cierto es que candidatos no faltan. En la geografía urbana coruñesa abundan los viejos edificios, muchos habitados únicamente por ratas y palomas y cuya fachada se sostiene gracias a un andamio. La alcaldesa, Inés Rey, tiene que soportar periódicamente las quejas de los vecinos en este sentido. Por ejemplo, en el caso del número 29 de la avenida de Rubine, del que la alcaldesa reconoció que hace años que mantiene varios expedientes tanto de la Concejalía de Urbanismo como de Medio Ambiente.

El caso de San Andrés

Otro caso clamoroso es el del número 88 de San Andrés. Ubicado en medio de una calle que el Gobierno local renovó completamente el año pasado, este solar que hace esquina con la calle Mantelería llama la atención por su aspecto sucio y abandonado, con carteles viejos adornando sus paredes y las malas hierbas asomándose por encima del muro. A pesar de que en su momento se planteó construir allí un hotel, no se ha presentado ningún proyecto en las oficinas de Urbanismo. Que se sepa.

Visto sobre el catastro, el solar presenta una disposición extraña, con parcelas de distintos dueños y un callejón que lo atraviesa de parte a parte. Por si fuera poco, la Sareb, más conocido como el ‘banco malo’, es propietaria de una parte importante del solar. Todo esto lo convierte en un nudo gordiano que Urbanismo podría decidir cortar de un tajo.

En estos últimos años, esta Concejalía, cuyo responsable es Francisco Díaz Gallego, se ha mostrado expeditiva con este tema, pero lo cierto es que en muchos de los barrios de la ciudad quedan inmuebles en estado ruinoso o semirruinoso, y no solo en el centro de la ciudad. Por ejemplo, en Os Mallos, en la calle Monforte, o la calle Noia, se pueden constatar varios ejemplos de ello, desde solares a casas simplemente clausuradas a cal y canto.

Quizá este barrio, junto con el del Orzán, sea una de las zonas más afectadas de A Coruña por la casuística de los inmuebles viejos y en estado abandono de los que hay contabilizados cerca de 50 en toda la ciudad. Pero el de barrio más ruinoso es un título que se disputan bastantes. Por ejemplo, O Castrillón, que cuenta en su haber con varias zonas sin urbanizar que albergan varias antiguas casonas de piedra y cemento, aunque algunas han sido demolidas ya, y se espera que el lugar se urbanice gracias a la construcción del polígono Parque de Oza.

En todo caso, las opciones no faltan. Algunos de estos inmuebles ofrecen un peligro real de desprendimiento de parte o toda su fachada, y la negligencia de sus dueños en cumplir con su deber de mantenimiento pueden llegar a convertirse en un problema real. Basta con recordar lo ocurrido en Varela Silvari en noviembre del año 2022: después de que el techo se viniera a bajo, en María Pita decidieron tirar el resto del edificio actuando de oficio por motivos de seguridad.

Los esqueletos, otro problema en vías de culminar su solución

Junto con el de las ruinas, otro de los problemas más importantes que padece la ciudad en lo que se refiere a urbanismo es el de los esqueletos de hormigón, remanentes de la época de la crisis inmobiliaria, que dejó muchos inmuebles a medio construir. Una política ya iniciada con la Marea Atlántica ha permitido ir renovando las licencias de construcción o anular otras e ir llenando esos huecos que aparecían por toda la ciudad. Los Rosales, Palavea y la ronda de Nelle son ejemplos de ello, pero también hay otros que todavía se le resisten. El más llamativo es quizá el de la plaza de Padre Rubinos, donde se levanta un esqueleto por encima de los tejados de los edificios adyacentes. O los grandes edificios de Fontenova, de propiedad de la Sareb, que está reformando uno mientras que ofrece otro, de nuevo un simple esqueleto de hormigón lleno de okupas, para la venta, de manera que una promotora retome el proyecto.